Rueda admite conversas por rescisão de Robinho e vê definição próxima

O atacante Robinho nem chegou a jogar pelo Santos nessa sua última passagem, mas seu nome ainda repercute nos bastidores do clube. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o presidente santista Andres Rueda confirmou a intenção de encerrar a relação profissional com o jogador e que isso deve ser resolvido nos próximos dias.

– Contrato vence em fevereiro. Conversamos com ele, sabe da intenção de terminar a relação profissional. Isso está no departamento jurídico para chamarmos a advogada dele nos próximos dias e encerrar essa questão -afirmou Rueda.

Robinho foi condenado na Itália em primeira instância, em 2017, a nove anos de prisão por envolvimento em um caso de violência sexual a uma jovem albanesa, então com 22 anos, na época em que jogava pelo Milan, em 2013. A segunda instância manteve a condenação e a sentença.

O contrato de Robinho com o Santos está suspenso desde outubro, dias depois do clube anunciar o retorno do jogador. A decisão foi tomada em comum acordo pela repercussão do caso entre patrocinadores e torcedores.