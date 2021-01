Runtalent anuncia a abertura de mais de 30 vagas para área de tecnologia

A Runtalent anuncia a abertura de mais de 30 vagas para a área de tecnologia nas mais diversas funções e níveis hierárquicos. As oportunidades estão, atualmente, distribuídas entre São Paulo e Minas Gerais, mas a empresa ressalta que profissionais de todo o país podem participar da seleção, já que as funções podem ser desempenhadas remotamente.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as posições de Analista Desenvolvedor PL/SQL, Desenvolvedor JAVA, Analista de Sistemas Front-End, Desenvolvedor Salesforce, Analista de Sistemas, Power BI, Consultor de Implantação, entre outras.

Com foco na área de tecnologia, as vagas abertas exigem, além do conhecimento técnico necessário para cada função, alguns softs skills, como comprometimento, proatividade, trabalho em equipe, autonomia e organização.

A empresa, que se destaca pelo DNA inovador, busca profissionais que desejem crescer com a marca, acompanhando os avanços tecnológicos e apoiando a transformação digital. A RunTalent está consolidada no mercado de tecnologia e é especializada em soluções de TI há quase duas décadas.

Como participar do processo seletivo?

Os interessados devem acessar a página de vagas da empresa para conhecer um pouco mais sobre as oportunidades, se candidatar e enviar o currículo. O processo de seleção, bem como remuneração, benefícios e outros detalhes, podem variar de acordo com a posição desejada.

Os profissionais contratados trabalharão no formato de Home Office e receberão, em casa, o kit de boas-vindas e equipamentos necessários para trabalhar, como computadores, mouses e outros dispositivos. Mais informações sobre as vagas podem ser encontradas no site https://www.runtalent.it.

Acompanhe as movimentações e novidades do mercado de trabalho. Com o Notícias Concursos você tem acesso às principais vagas de emprego, trainee e estágio disponíveis no Brasil.