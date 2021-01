Ruy surpreende Ivan ao defender irmão de ataque nojento · .

Ruy (Fiuk) defenderá Ivan (Carol Duarte) de transfóbicos em A Força do Querer. Apesar de não concordar com a transição de gênero do irmão, o marido de Ritinha (Isis Valverde) o ajudará. O ex-jogador de vôlei se surpreenderá com o parente e ficará com a esperança de que o rapaz finalmente o aceite na novela das nove.

O ataque acontecerá nas sequências que irão ao ar a partir do próximo sábado (30) na trama de Gloria Perez. Ruy estará em um posto de gasolina quando Ivan for abordado por dois homens desconhecidos.

A dupla partirá para cima do ex-namorado de Cláudio (Gabriel Stauffer) por ele ser um homem trans e, rapidamente, o filho mais velho de Joyce (Maria Fernanda Cândido) correrá em direção à confusão. “O que tá acontecendo aí, qual é que é?”, gritará o personagem de Fiuk.

“Ih, deve ser o namoradinho dele. Não quero nada com ele, não”, responderá um dos agressores, saindo de cena de fininho. Com os “machões” longe, o playboy dará um sermão no irmão mais novo.

“Tá vendo o que dá, Ivana? Tá vendo? Ele podia ter batido em você! Vamos embora. Vem!”, gritará o rival de Zeca (Marco Pigossi), chocado com o que terá acabado de presenciar. Ivan se recusará a cumprir as ordens do irmão.

Instinto protetor

“Você vai embora, sim! Vai entrar no carro e vai embora comigo. E se você ficar sozinho aqui no meio da rua e aparecer outro idiota? Quem vai te defender, Ivana? Vamos”, continuará o ex-noivo de Cibele (Bruna Linzmeyer).

Apesar do susto, Ivan se surpreenderá com o instinto protetor do filho mais velho de Eugênio (Dan Stulbach). Ele se dará conta de que Ruy ainda o ama, mesmo o playboy não aceitando o início de sua transição de gênero.



A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

