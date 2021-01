Sabiá leva tiro em emboscada, e Rubinho vira ‘dono do morro’ · .

O Morro do Beco terá uma troca de comando inesperada em A Força do Querer. Sabiá (Jonathan Azevedo) será baleado durante uma operação surpresa contra o tráfico e acabará capturado pela polícia. Rubinho (Emilio Dantas), então, aproveitará a situação para se autodeclarar o novo chefão do local na novela das nove da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda (11), Bibi (Juliana Paes) estará andando pelas ruas da comunidade ao lado do líder do tráfico. Eles serão surpreendidos por uma troca de tiros.

A manicure vai ficar nervosa ao se ver no meio do tiroteiro. “Na porra da guerra tem que ter calma”, dirá o personagem de Jonathan Azevedo. Na sequência, ele será baleado e cairá no chão. A filha de Aurora (Elizângela) vai se desesperar ao ver o amigo ferido e desacordado.

Kikito (Marcos Junqueira), no entanto, vai arrastar Bibi e a mandará abandonar o chefão. “Rubinho, caceta, eu acho que mataram o Sabiá”, avisará a protagonista por meio do rádio de comunicação. “Passa o rádio pro Kikito e desce que eu te encontro aí”, mandará o pai de Dedé (João Bravo).

Novo “patrão”

O ex-garçom decidirá dar um recado para todos os moradores do morro usando o alto-falante espalhado pelas ruas. “Atenção, comunidade. Rubinho falando. Sobe todo mundo, quem tá no comando agora aqui sou eu”, anunciará ele. Bibi ficará espantada ao ouvir a informação.

Em seguida, os funcionários do tráfico já surgirão reunidos no alto da favela. “Tá todo mundo aí? Eu quero atenção, muita atenção, porque esses caras tão achando que a gente tá sem comando aqui e vai ter invasão. Então é o seguinte, dois dias de comércio fechado pelo Sabiá”, ordenará o rival de Jeiza (Paolla Oliveira).

“Segundo, acabou a brincadeirinha com fuzil. Acabou fuzil largado na favela, eu não quero ver fuzil largado. Eu não quero gente sem fuzil. Foi dormir? Dorme com o fuzil. Vai tomar banho? Toma banho com o fuzil. Vai sair? Sai com o fuzil. Acabou esse negócio, não quero ver ninguém sem fuzil”, continuará o personagem de Emilio Dantas.

“Todo mundo pro seu ponto agora. E pode passar o recado: quem tá no comando sou eu. Quem não tiver satisfeito, entrega o fuzil e rala pra casa”, debochará o sucessor de Sabiá.

