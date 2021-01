Safadão vai ao Faustão, e procedimento estético causa estranhamento · .

Uma das atrações do primeiro Ding Dong inédito desde o início da quarentena, Wesley Safadão cantou seus sucessos na edição inaugural do Domingão do Faustão em 2021. Mas algo que chamou a atenção dos telespectadores foi a aparência do artista, que fez uma harmonização facial recentemente.

“Meu Deus, o Wesley Safadão tá muito irreconhecível depois da harmonização facial. Eu pensei que era algum quadro de imitar artista. Não sabia que era ele mesmo”, reagiu a usuária Nathi Brunei no Twitter.

“É o Wesley Safadão ou o Eduardo Costa? Harmonização facial falhou, viu, amigo”, ironizou Felipe Siqueira. “O Wesley Safadão nem parece o Wesley Safadão mais de tanta harmonização”, observou Carol Tofano. “Será que o Wesley Safadão ficou feliz com o resultado da harmonização?”, questionou o perfil Susu.

Em novembro, Safadão falou em entrevista ao programa The Noite que ficou satisfeito com o procedimento. “Eu tinha duas maçãs, pois eu tenho um rostinho redondo de pai e mãe, rostinho de bolacha, e me incomodava muito quando eu dava aquela risada gostosa. Então, dei uma organizada”, explicou.

O perfil de fã Júlia Safadete saiu em defesa do artista após a participação no palco de Fausto Silva. “Meu Deus, o Wesley até quando tá quieto é criticado. Ele fez harmonização facial? Sim. Mas ficou muito melhor do que muito pobre que faz na esquina e fica parecendo o [jogo] Minecraft”, opinou.

Além de Wesley Safadão, o Ding Dong deste domingo (3) recebeu Luísa Sonza, Daniel e Salgadinho. Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis enfrentaram e Marisa Orth e o filho da atriz, João, no desafio da campainha musical.

Confira abaixo os comentários sobre a harmonização de Safadão:

