Saiba a diferença entre cálculo, álgebra e matemática

Quem pensa que matemática, álgebra e cálculo consistem na mesma coisa, está bem enganado. Embora pareçam um amontoado de números, letras e fórmulas em complicadas equações, tratar seus conceitos como sinônimos é um erro. Conheça a seguir as definições de cada termo e as diferenças entre eles.

Matemática

A Matemática é uma ciência que engloba áreas variadas, como explica o coordenador de Conteúdo de Responde Aí, Jorge Alberto Santos. “É uma ciência super importante para nossas vidas, responsável por estudar e resolver problemas que envolvem quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações, entre outros.

Ela engloba tantas coisas, que se divide em ramos de estudos. Por exemplo, dentro da matemática, estão dois ramos super importantes, que são a álgebra e o cálculo.”

Álgebra

Se tem letras envolvidas, pode ter certeza: é álgebra. De acordo com o dicionário, consiste no ramo que generaliza a aritmética, introduzindo variáveis que representam os números, simplificando e, por meio de fórmulas, resolvendo problemas em que as grandezas representam-se por símbolos.

“A álgebra é responsável pelo estudo da manipulação das equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. Através dela, conseguimos fazer operações super importantes no nosso dia a dia, como resolver equações que envolvem soma e multiplicação, e até mesmo utilizar a famosa regra de três”, detalha Santos.

Alguns universitários precisam lidar com a álgebra linear e com a geometria analítica em matérias de exatas e também em Economia, Administração ou Estatística. Na prática, as equações servem para resolver sistemas com diversas variáveis.

A Geometria Analítica usa os conceitos de álgebra linear para solucionar problemas sobre figuras que estão em um plano cartesiano por exemplo. Os conceitos podem se aplicar no estudo de coordenadas polares, de coordenadas esféricas e em matrizes e tensores para explicar a teoria da relatividade geral.

Veja uma explicação na plataforma do Responde Aí.

Cálculo

Quem precisa estudar esse conteúdo, pode culpar Isaac Newton. Afinal, foi ele quem estabeleceu as bases do cálculo dos limites, das derivadas e da integral das diferenciais. Isso desencadeou descobertas na Química, na Física, na Matemática, na Engenharia, na Astronomia, na Biologia, na Economia e em várias outras áreas.

A saber, o cálculo serve para determinar uma taxa instantânea de mudança, de variação de grandezas e acúmulo de quantidades. Extremamente útil questões que envolvem movimento, assim como crescimento de forças variáveis que produzem aceleração.

“O cálculo foi desenvolvido a partir da álgebra e da geometria. É o ramo da matemática que estuda as taxas de variação de grandezas e acumulação de quantidades. Através dele conseguimos, por exemplo, calcular qual foi a variação de temperatura entre dois instantes de tempo, ou até mesmo calcular áreas e volumes”, ressalta o coordenador de Conteúdo de Responde Aí.