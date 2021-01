Saiba como consultar o auxílio emergencial pelo CPF e descobrir se ainda há valores a receber

O governo federal disponibilizou um passo a passo para o beneficiário que deseja tirar dúvidas ou consultar informações relacionadas aos pagamentos do auxílio emergencial. Para isso, basta ter em mãos o CPF para que o processamento seja feito pela Dataprev.

Além da consulta, uma cartilha contendo informações sobre como o cidadão pode verificar sua situação em relação ao benefício também foi disponibilizada.

Outra forma de consultar o saldo disponível para movimentação, pagamentos, saques e transferências é por meio do aplicativo Caixa Tem, que pode ser instalado em sistema Android e iOS.

Auxílio emergencial 2021

Novas liberações de saques do auxílio emergencial estão programadas para o mês de janeiro. Os repasses fazem parte do último ciclo do cronograma de pagamento.

Podem ser sacadas até duas parcelas do benefício, seja no valor normal de R$ 600 ou da extensão de R$ 300.

Confira o calendário: