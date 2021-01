Saiba como será o final alternativo com Mariana Ximenes em Salve-se Quem Puder · .

Em uma participação especial em Salve-se Quem Puder, Mariana Ximenes poderá aparecer como uma parceira de viagem de Téo, personagem de Felipe Simas, no desfecho da novela das sete da Globo. A atriz gravou o final alternativo a pedido do autor da trama, Daniel Ortiz, que só decidirá como o folhetim vai terminar na última semana de exibição.

Pelos roteiros entregues aos atores, Luna (Juliana Paiva) ficará dividida entre viajar com Téo, com quem terminou namorando na “primeira temporada”, e Alejando (Rodrigo Simas), um ex-namorado que reaparecerá na vida da jovem. Caso a mocinha escolha o mexicano, o enteado de Helena (Flávia Alessandra) vai se interessar pela personagem de Mariana e viajará com ela, segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, a participação de Ximenes seria uma forma do irmão de Micaela (Sabrina Petraglia) não acabar sozinho no folhetim.

Antes da interrupção das gravações devido à pandemia, Luna/Fiona vivia um triângulo amoroso com Téo e Juan (José Condessa), mas o ator português abandonou a novela.

Independentemente da escolha da personagem de Juliana Paiva, os dois casais viajarão para algum lugar, mas retornarão para o casamento de Alexia (Deborah Secco) com Zezinho (João Baldasserini).

Ao ., Daniel Ortiz declarou ter gravado dois finais para Luna e para Kyra (Vitória Strada). A terceira mocinha terminou a primeira fase de Salve-se Quem Puder dividida entre seus sentimentos por Alan (Thiago Fragoso) e Rafael (Bruno Ferrari).

O autor só decidirá o final da trama quando a novela estiver chegando na última semana de exibição, ou seja, somente no meio do ano. A novela das sete tem previsão de voltar ao ar em março com apenas mais 53 capítulos.