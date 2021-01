Saiba o Que é Marketplace de Nicho

O que é Marketplace? Conheça essa opção de sucesso no empreendedorismo

Muitos empreendedores perguntam o que é o marketplace? Entenda a abrangência desse modelo de negócio.

Os marketplaces são os sites de comércio eletrônico que intermedeiam a transação entre o vendedor e comprador.

Sendo assim, marketplace é um modelo de negócio para fornecedores oferecerem seus produtos ou serviços a determinados clientes.

Através de uma plataforma marketplace, os vendedores encontram um lugar para se fortalecer no mercado e ganhar popularidade. Sendo assim, uma das vantagens de atuar através de uma plataforma de marketplace é o fato de ser um empreendimento sem estoque.

Haja vista que os donos do marketplace se concentram em atrair tráfego e converter as vendas.

Existem grandes empresas no mundo que são marketplace, como a Amazon eBay etc. Basicamente, de forma sucinta, a diferença entre o marketplace e o e-commerce, é que o e-commerce é uma loja virtual que possui seu estoque e fornece produtos ou serviços.

Já o marketplace funciona como se fosse um shopping, por isso, muitas pessoas chamam esse modelo de negócio de shopping virtual. Ao passo que oferece muitas opções para os vendedores ou até mesmo prestadores de serviços. Um exemplo muito popular de marketplace é o Mercado Livre.

Opção viável e lucrativa ao empreendedor

Através da atuação via marketplace é possível elevar o potencial de crescimento de uma empresa. Por isso, é um modelo abrangente de um negócio para o empreendedor.

Uma opção viável ao empreendedorismo é a atuação através de marketplace de nichos de mercado. Uma vez que essa situação envolve especificar o perfil do cliente e o tipo de produto ou serviço, dentre outras pontos importantes.

Além disso, essa atuação aumenta a viabilidade do mercado, já que a taxa de conversão de nichos do mercado em vendas é maior do que outros tipos de negócio.

Ferramentas que otimizam processos e aplicativos próprios

No entanto, é possível ter uma boa rentabilidade a partir de um marketplace de nicho. Desde que atue de forma estratégica com pesquisas de mercado e ofereça um diferencial competitivo. Bem como, invista em ferramentas que viabilizem o processo financeiro.

Além disso, para escolher a melhor plataforma é viável que análise as métricas e outros fatores pertinentes as plataformas.

Sendo assim, criar um aplicativo da sua empresa para que tenha o seu próprio marketplace online é uma opção viável ao empreendedor. Ao passo que é possível realizar essa criação, terceirizando essa contratação para empresas especialistas. Por isso, no mercado atual, há muitas formas de empreender e inovar dentro dessa ideia de negócio marketplace.