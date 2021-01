Saiba o que fazer em caso de suspeita de Covid-19

Saber o que precisa fazer quando tiver suspeita de covid-19 é um cuidado importante. A princípio, saber sobre os sintomas da doença e identificar ela pode fazer a diferença. Por fim, também auxilia a preservar a saúde dos que estão à sua volta.

Para construir um passo a passo, foram consultados alguns especialistas em infectologia. Logo, será descrito um pouco sobre a doença, os sintomas, testagens e cuidados. Desde já, o isolamento e a testagem são as principais atitudes a serem tomadas.

Sintomas de suspeita de covid-19

No momento sabe-se que o período de incubação pode ser de 2 a 14 dias. Ou seja, é o período que os sintomas aparecem depois do contato com o vírus. A princípio, muitos casos são assintomáticos ou com sintomas leves, sendo a recuperação em casa.

A orientação da Organização Mundial da Saúde é que em caso de suspeita de covid-19. De antemão, o paciente deve permanecer em casa e só sair para serviços de saúde. Bem como, saber onde está tendo atendimento específico para quem tem sintomas de Covid.

Já para pacientes que fazem parte do grupo de risco, é importante o apoio médico. Desde já, esta pode ser feita pelo teleatendimento. Por fim, ir ao hospital somente se os sintomas se agravarem.

Principais sintomas do Covid-19

A covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A princípio, a maioria das pessoas infectadas têm sintomas leves e moderados. Portanto, não precisam ser hospitalizadas.

Pode-se classificar os sintomas em 3 grupos principais: Sintomas leves, menos comuns e graves. Logo abaixo a lista dos sintomas e sua classificação.

Entre os principais sintomas leves para suspeita de covid-19 temos:

Febre

Tosse seca

Cansaço

Já entre os sintomas menos comuns tem-se:

dores e desconfortos

dor de garganta

diarreia

conjuntivite

dor de cabeça

perda de paladar ou olfato

erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés

e como sintomas graves:

dificuldade de respirar ou falta de ar

dor ou pressão no peito

perda de fala ou movimento

Testes para suspeita de covid-19

No mercado, existem 3 tipos de testes que estão sendo bem utilizados. de antemão, cada um tem sua funcionalidade e eficiência de acordo com o momento para suspeita de covid-19.

O PCR (padrão ouro), detecta o vírus no paciente. A princípio, o exame é feito através da coleta de material da garganta e nariz. Bem como, utiliza técnicas de biologia molecular para ver o material biológico do vírus.

A sorologia, neste caso, detecta os níveis de anticorpos IgM e IgG. Contudo, é indicado a pacientes que têm mais de 7 dias de sintomas. Por fim, pode ter resultados negativos que não exclui a presença da doença.

O Teste de antígeno, também conhecido como teste rápido. De antemão, seu resultado demora pouco mais de 2 horas após a aplicação do teste. Então, ele identifica a infecção atual, é recomendado quando uma pessoa apresenta sintomas ou sinais.

Como agir em caso confirmado

A recomendação do Ministério da Saúde, é o isolamento, com suspeita de covid-19 ou confirmação. Logo, o paciente tem que se manter em um cômodo isolado. Bem como, manter a porta fechada e janelas abertas para circulação do ar.

Não compartilhar talheres, copos, pratos, separar resíduos numa lixeira individual. Assim como, fazer a higiene de qualquer objeto do paciente. Por fim, higienizar o banheiro após o uso, evitar áreas comuns e usar máscara sempre.