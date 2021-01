Saiba os horários em que o Big Fone vai tocar neste sábado, 30/1 | casa BBB

“Vamos falar do Paredão. Quatro participantes serão indicados ao Paredão. Mas o Paredão será triplo, porque tem Prova Bate e Volta. Como é que a gente vai formar esse paredão até domingo: no sábado vai tocar o Big Fone. Naquela mecânica que eu falei pra vocês que é completamente diferente. O Big Fone vai tocar de tarde, nos intervalos do Caldeirão. Quando tocar a primeira vez, quem atender vai ter que indicar na hora três participantes ao Paredão. De repente, do nada, vai tocar de novo o Big Fone. O recado é: desses três que foram emparedados, salve um. Vai poder salvar uma pessoa e colocar duas novamente no Paredão. Vai tocar mais uma vez, são três toques do Big Fone. E aí sim, a mensagem do Big Fone será para salvar mais um. E aí teremos o primeiro emparedado da temporada. Aí no domingo, Anjo imuniza. Depois, Líder indica. Depois, G6 em consenso indica mais alguém. Casa vota. Temos, então, quatro emparedados. Vamos à Prova Bate Volta. Jogam a Prova Bate e Volta: o indicado do Big Fone, o indicado do G6 e o mais votado da casa. Lembrando que o indicado do Líder nunca joga o Bate Volta, ele vai direto ao Paredão. Rodou a Bate e Volta, um se salva. E a gente forma o Paredão triplo.”