Saiba substituir palavras e reescrever frases no texto

Dominar ou simplesmente ter noções básicas da gramática permite que consiga produzir textos sem nenhuma dificuldade. Além disso, em questões de concursos, por exemplo, dominar as normas da Língua Portuguesa ajuda inclusive a identificar eventuais erros.

É muito comum que algumas bancas de concursos, utilizem de conteúdos que o candidato consiga demonstrar domínio em concordância, regência, uso de crase, pontuação, semântica, colocação pronominal e entre outros temas.

Para que ninguém sofra nas provas de Português com temas de gramática, é fundamental treinar substituição de palavras e reescrita de frases.

Uma dica valiosa é ler textos que já existem e reescrever trechos, tomando atenção para não mudar o sentido do texto. Porque uma troca deposição da vírgula, por exemplo, pode alterar o sentido da frase e comprometer a interpretação.

Mantenha o sentido do texto

Ao reescrever frases tome o cuidado de manter a informação essencial do texto original. Para que se consiga reconstruir uma frase ou um parágrafo sem comprometer a originalidade do autor, é importante usar vocabulários e expressões já citadas. Outra sugestão é conservar a ordem das palavras para que o sentido do texto fique inalterado.

Como fazer uma reescrita textual perfeita?

A reescrita pode ser feita através de substituição de palavras ou de trechos de textos, desde que sejam utilizadas as ferramentas de coesão textual corretamente. Algumas das ferramentas da Língua Portuguesa que auxiliam no processo de reescrever frases e textos são sinônimos, antônimos, locução verbal, verbos por substantivos e vice-versa, voz verbal, e também, conectivo de mesmo valor semântico.

Exemplos práticos de reescrita e substituição

Acompanhe alguns exemplos de substituição de palavras com o uso das regras gramaticais.

Palavras que possuem significados iguais ou semelhantes são chamadas de sinônimos:

Ex.:

Aquele carro está com problema.

Aquele automóvel está com defeito.

Observe que no exemplo para sinônimos, o sentido da informação contido nas duas frases permanece o mesmo. Ou seja, a substituição de palavras aconteceu perfeitamente.

Para palavras que possuem significados diferentes, ou seja, significados opostos são utilizados um vocabulário antônimo:

Ex.:

O homem estava bravo.

O sujeito não estava tranquilo.

O uso de palavras que sejam antônimas é aceito, porém é importante cuidar da concordância verbal. Na primeira frase existe uma construção afirmativa, no entanto, com o uso de uma palavra antônima foi necessário acrescentar a palavra não. Dessa forma foi possível manter o sentido da frase.

Em locução verbal ocorre a união de verbos com a função de apenas um.

Ex.:

Vou ler este livro para meu filho.

Lerei este livro para meu filho.

O uso da locução verbal é excelente tanto para reescrever frases, quanto para produzir redações, quanto para se comunicar no dia a dia. Perceba que em determinados casos a linguagem até fica mais estruturada. (vai levar/levará; fui comprar/comprei; veio trazer/trouxe)

Para verbo por substantivo e vice-versa é necessário transformar a oração verbal em oração nominal ou vice-versa.

Caminhar = caminho

Resolver = resolução

Trabalhar = trabalho

Estudar = estudos

Beijar = beijo

Ex.:

O trabalho é essencial para a vida.

Trabalhar é essencial para a vida.

Com a voz verbal, a voz assumida pelo verbo indica se o sujeito é agente ou paciente da ação.

Ex.:

Eu vi a mulher no supermercado.

A mulher foi vista por mim no supermercado.

Uso de conectivos com mesmo valor semântico

Já explicamos em outro artigo qual é a função dos conectivos ou conectores e mostramos quem são eles. Contudo, veja um exemplo de reescrita textual com a aplicação de conectivos. Observe também que assim como conjunção, preposição e advérbio, os conectivos ajudam a dar sentido às orações.

Ex.:

Por certo, eu vencerei esta partida.

Certamente, eu vencerei esta partida.