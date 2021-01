Saída de Marcos Mion da Record coloca A Fazenda 13 em xeque · .

Após a opção pela demissão de Marcos Mion, a Record terá um problema para administrar nos próximos dias: a venda de A Fazenda 13 para o mercado publicitário. O . apurou que a equipe comercial da emissora, que já estava negociando anunciantes para o reality show, foi informada da saída do apresentador pela imprensa.

Empolgada com os resultados de A Fazenda 12, sucesso de audiência e que bateu recorde de ações de merchandising na emissora, a Record montou um plano comercial para a 13ª temporada já em dezembro do ano passado.

O material, com a imagem de Mion, além de dados de ibope, alcance e engajamento, estava disponível no site de negócios da rede de Edir Macedo até a manhã de quarta-feira (27). Após a demissão do apresentador ser divulgada, porém, o conteúdo foi retirado da plataforma.

O plano comercial já havia sido disparado para agências de publicidade. Agora, a equipe terá que fazer uma pausa nos trabalhos de venda para saber quais serão os rumos do programa. Afinal, é muito difícil que uma empresa aceite fazer um investimento em um projeto sem “um rosto”.

O estilo de um programa, mesmo quando se trata de um formato comprado, caso de A Fazenda, depende muito de seu apresentador. As companhias interessadas nas ações publitárias contam com o perfil de quem comanda a atração para saber se devem ou não comprar uma cota comercial ou fazer um merchan.

Marcos Mion tem uma imagem junto ao mercado publicitário de um profissional conectado, antenado, que se comunica com o público não só na televisão, mas também nas redes sociais, com milhões de seguidores nas mais diversas plataformas.

Esse estilo, inclusive, colaborou para que o TikTok aceitasse bancar o patrocínio máster de A Fazenda 12. Mas a rede social também acabou se tornando um dos motivos de desgaste na relação entre o comunicador e a emissora.

Em uma entrevista para o jornal Meio & Mensagem, Mion afirmou que foi o responsável pela parceria do programa com o TikTok. A declaração causou uma briga de egos na emissora, envolvendo até o vice-presidente Comercial, Walter Zagari.

Antes da saída de Marcos Mion, a estreia de A Fazenda 13 estava prevista para 14 de setembro. Nas próximas semanas, a Record vai à caça de um novo rosto para o reality show. Obviamente, a aceitação desse nome junto ao mercado publicitário será levada em conta.

Por que Mion saiu da Record?

As relações entre Mion e Record estavam tensas desde que o atual contrato tinha sido renovado, em janeiro de 2019. Pioraram muito durante a última temporada de A Fazenda. Fontes da reportagem afirmam que Mion o apresentador foi pego de surpresa, não esperava ser demitido durante suas férias.

Ele ainda estava reunido com a direção da emissora quando a notícia foi publicada no portal R7, da Record, pelo colunista Flavio Ricco.

A paciência dos bispos chegou ao fim quando o colunista Leo Dias, do Metrópoles, publicou na terça-feira (26) a reportagem “Insatisfeito na Record, Marcos Mion tem contrato apenas até dezembro e abre os olhos da Globo”. Os bispos acharam que o próprio apresentador tinha vazado a informação de que a relação “ficou bem abalada” após A Fazenda 12.

A cúpula da emissora entendeu como um recado velado de que Mion já negocia com a Globo (que tem interesse sim, tanto que atrapalhou a última renovação). Os bispos decidiram, então, antecipar o fim do acordo com o apresentador, que iria até dezembro, para que ele não fosse para sua principal concorrente “em alta”, logo após o fim de mais uma Fazenda.

Mion tembém irritou os diretores do programa e foi acusado internamente de não respeitar regras, reclamar demais e se achar dono do reality de maior sucesso da casa. O episódio em que ele deixou escapar durante uma live no Instagram o nome do eliminado da noite e estragou a surpresa do programa fez a equipe arrancar os cabelos nos bastidores.