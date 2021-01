Saíram da televisão? Por onde andam 5 atores sumidos de Chocolate com Pimenta · .

A novela Chocolate com Pimenta (2004) entrou no catálogo do Globoplay, e o público agora tem a chance de rever a história de amor de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) no streaming. Ambientada nos anos 1920, a história gira em torno da cidade de Ventura e dos funcionários da fábrica de chocolate de Ludovico (Ary Fountora).

Porém, apesar de a trama de Walcyr Carrasco estar recheada de estrelas cujas carreiras deslancharam após a participação da novela das seis, há também aqueles que sumiram dos holofotes.

Confira a lista do

Olga e Danilo fizeram parte romântico no começo

Priscila Fantin

Promessa da Globo nos anos 2000, Priscila Fantin acumulou papéis expressivos depois de viver a Olga em Chocolate com Pimenta. A atriz protagonizou as novelas Alma Gêmea (2005) e Sete Pecados (2006).

A última participação da artista em folhetins foi em Haja Coração (2016). Na trama de Daniel Ortiz, Priscila Fantin interpretou ela mesma em uma hilária sequência com Leonora (Ellen Roche).

A periguete invadiu o set de Êta Mundo Bom! (2016) e interrompeu a gravação de uma das cenas da atriz no folhetim. Na história de Walcyr Carrasco, Priscila Fantin viveu Diana –uma dançarina de um salão de festa.

Prefeito Vivaldo foi humilhado no fim

Fúlvio Stefanini

Intérprete do prefeito Vivaldo, Fúlvio Stefanni causou muita confusão em seu papel em Chocolate com Pimenta. O personagem fazia par com Bárbara (Lilia Cabral), mas mantinha um relacionamento extraconjugal com Márcia (Drica Moraes).

Longe das novelas desde Amor à Vida (2013), o ator conquistou papéis em séries de canais pagos, como Questão de Família (2014-2017), do GNT, e Pacto de Sangue (2018), do Space. Avesso às redes sociais, não há muitos registros recentes da vida de Fúlvio.

Estelinha deu trabalho para vilã

Marcela Barrozo

Estellinha (Marcela Barrozo) fez o inferno na vida de Olga em Chocolate com Pimenta. Logo após o papel no folhetim de Walcyr Carrasco, Marcela Barrozo emendou personagens igualmente geniosas, como Bianca em Senhora do Destino (2004) e Ramona em Duas Caras (2009).

No ano seguinte, ela foi para a Record, onde está até hoje. Na emissora, a atriz trabalhou em Bela, A Feia (2009), Vidas em Jogo (2011) e se aventurou nos títulos bíblicos da casa, como José do Egito (2013) e Milagres de Jesus (2014). Seu último trabalho foi na novela Os Dez Mandamentos (2016).

Marcela voltará a programação nas próximas semanas: a atriz está escalada para viver Uriala em Gênesis –nova novela da Record.

Tonico juntou os pais no fim da trama

Guilherme Vieira

Filho de Ana Francisca e Danilo na ficção, o intérprete de Tonico está sumido da televisão há alguns anos. Logo depois da trama, o garoto trabalhou em América (2005), A Lua me Disse (2005), O Profeta (2006) e Cama de Gato (2009).

Ele voltou a aparecer na televisão quando foi escalado para viver Ricardo na versão brasileira de Rebelde (2011). Esse foi seu último trabalho na dramaturgia. Em entrevista ao Gshow no ano passado, o ex-ator descarta sua volta ao mundo das novelas e vive feliz como executivo de feiras de games.

Lili foi pedir arrego no hotel de Margot

Maria Maya

Intéprete de Lili, Maria Maya emendou papéis secundários na Globo nos anos seguintes ao folhetim de época. A atriz esteve em Cobras & Lagartos (2008) como Sandrinha, foi Inês em Caminhos das Índias (2009) e participou de Aquele Beijo (2011) como Raissa.

O último papel da atriz na Globo foi como a Alejandra de Amor à Vida (2013). Porém, após muitos anos sem aparecer no mundo da dramaturgia, Maria Maya voltará as novelas em uma nova casa. Nas próxima semanas, ela também faz primeira apresentação em Gênesis como Kamesha, a rainha do Egito.