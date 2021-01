SAIU! Auxílio de R$ 300: CAIXA libera saque da 3ª parcela retroativa HOJE

A terceira parcela de R$ 300 do auxílio emergencial terminou de ser paga no dia 29 de dezembro do ano passado. Essa parcela foi a última paga para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em maio. A quantidade de parcelas da prorrogação – e se elas eram pagas – dependia de quando o programa original começou a ser pago para cada beneficiário.

Nesta sexta-feira (15), os beneficiários que nasceram em julho poderão começar a fazer o saque e transferência dessa parcela, que até agora estava depositada em conta poupança social digital da Caixa. O pagamento do programa para os nascidos em julho aconteceu no dia 20 de dezembro, data em que quem nasceu em agosto também recebeu.

Os saques continuam sendo liberados, de acordo com o calendário que vai de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários, até o dia 27 de janeiro. Veja os detalhes abaixo.

Pagamento da terceira parcela de R$ 300

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque da 3ª parcela auxílio de R$ 300

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro

Saques seguirão até 27 de janeiro

Os depósitos do auxílio emergencial foram liberados até dezembro. A Caixa Econômica Federal confirmou que até o fim de janeiro serão liberados 10 pagamentos. Veja os próximos 3 pagamentos: