SAIU! Liberado novo calendário de pagamentos do INSS 2021

O ano de 2020 encerra nesta quinta-feira, 31 de dezembro. Agora, com a chegada do ano novo, muitos são os segurados do INSS que buscam informações sobre os pagamentos e também o calendário de pagamentos para o novo ano. O calendário serve de referência para aproximadamente 35,8 milhões de segurados, que envolvem aposentadorias, pensões, auxílios e BPC.

Segundo o cronograma de pagamentos liberado pela autarquia, as datas de pagamentos variam conforme o valor do benefício e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Veja o exemplo:

beneficiário que tem número do benefício é 132.645.871 – 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 1.

Como será feito os pagamentos?

Os pagamentos por meio do INSS acontecerão da seguinte maneira:

Primeiramente receberão quem recebe um salário mínimo;

Para quem ganha mais do que o salário as datas são diferentes para recebimento.

Vale destacar que caso aconteça algum pagamento no feriado, o depósito será realizado no próximo dia útil.

Qual será o valor pago?

Quem recebe um salário mínimo por meio do INSS terá o seu benefício reajustado pelo Governo. Para 2021, o valor vai aumentar de R$1.045 para R$1.100, o que representa um aumento nominal de 5,26%.

Sendo descontado a inflação projetada pelo Governo para 2020, cujo percentual foi de 4,11%, um salário mínimo de R$ 1.100 representa aumento real de 1,2%.

O novo valor de R$1.100,00 corresponde ao salário mínimo nacional que será pago a partir de 2021. O valor serve como referência para trabalhadores (setor público e privado), e também para as aposentadorias e pensões.

Calendário de pagamentos do INSS 2021

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo

25/1

22/2

25/3

26/4

25/5

24/6

26/7

25/8

24/9

25/10

24/11

23/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo

26/1

23/2

26/3

27/4

26/5

25/6

27/7

26/8

27/9

26/10

25/11

27/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo

27/1

24/2

29/3

28/4

27/5

28/6

28/7

27/8

28/9

27/10

26/11

28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo

28/1

25/2

30/3

29/4

28/5

29/6

29/7

30/8

27/9

28/10

29/11

29/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo

29/1

26/2

31/3

30/4

31/5

30/6

30/7

31/8

30/9

29/10

30/11

30/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

Final 6

Para qualquer valor

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 7

Para qualquer valor

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 8

Para qualquer valor

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 9

Para qualquer valor

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 0

Para qualquer valor