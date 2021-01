SAIU o calendário do FGTS com adicional de até R$ 2.900 em 2021

A Caixa Econômica Federal iniciou o processo de liberação do saque-aniversário do FGTS de 2021 para os beneficiários nascidos em janeiro. O banco informou que mais de 9,7 milhões de trabalhadores optaram por essa modalidade e poderão sacar o dinheiro de acordo com o calendário de pagamentos.

O prazo para o saque do dinheiro começa no primeiro dia útil do mês do aniversário do beneficiário e vai até o último dia útil do segundo mês subsequente. Exemplo: se o beneficiário nasceu em 15 de janeiro, o saque estará disponível de 4 de janeiro a 31 de março.

Caso o dinheiro não seja sacado até a data limite, será retornado automaticamente para a conta no FGTS.

Calendário de saques

Mês do aniversário Data de saque Janeiro De janeiro a 31 de março Fevereiro De fevereiro a 30 de abril Março De março a 31 de maio Abril De abril a 31 de junho Maio De maio a 30 de julho Junho De junho a 31 de agosto Julho De julho a 30 de setembro Agosto De agosto a 29 de outubro Setembro De setembro a 30 de novembro Outubro De outubro a 31 de dezembro Novembro De novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 Dezembro De dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022

É importante salientar que, embora as datas estejam pré-estabelecidas, o trabalhador precisa conferir o regime de funcionamento das agências da Caixa no dia em que pretende sacar o benefício.

Como receber o saque aniversário?

Para ter acesso ao saque aniversário, o trabalhador deve informar a Caixa Econômica Federal. A orientação é de que os trabalhadores façam a solicitação até o último dia útil do mês de seu nascimento.

O FGTS

Desempregados podem aderir ao saque aniversário?

Sim. Se houver dinheiro na conta inativa. Todo trabalhador, seja ele de conta ativa ou inativa, tem direito ao saque se houver saldo disponível. É possível verificar o saldo da conta do FGTS através do site ou do aplicativo oficiais.

Posso escolher apenas uma conta para aderir ao saque aniversário?

Não, a adesão é integral, ou seja, o trabalhador que escolher usar a nova modalidade de saque vai ter todas as suas contas, ativas ou inativas, sob as regras do saque-aniversário. Em caso de demissão sem justa causa, o acesso às quantias fica proibido por um período de dois anos.

O que acontecerá com uma conta inativa após sucessivos saques na modalidade?

Não estando recebendo depósitos mensais advindos do contracheque do trabalhador, quando o saldo da conta inativa esgotar, o trabalhador deixará de receber por aquela conta, porém, a modalidade continua sendo a mesma, caso ele venha a trabalhar e abra uma nova conta no FGTS, por exemplo.

Quando valerão os saques?

O valor dos saques é de um percentual do saldo da conta do trabalhador no FGTS. O cálculo vai ter como base a tabela de alíquota, que também conta com acréscimo de parcela adicional dependendo do valor.

Como faço para mudar para o saque aniversário?

No caso de não correntistas do banco, é preciso se dirigir até uma agência Caixa com os documentos pessoais e carteira de trabalho e comunicar o desejo de mudança.

Quem possuir conta ativa na Caixa pode realizar a mudança sem sair de casa, através do Internet Banking ou via aplicativo Caixa, na opção “FGTS e INSS”, seguida por “Saque-aniversário FGTS”.