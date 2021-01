SAIU! Petrobras abre mais de 100 vagas de emprego pelo Brasil

A Petrobras está contratando para seus setores de gás e petróleo. São mais de 100 vagas disponíveis. O início dos cadastros para as novas contratações está sendo realizado pela Ocyan. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Petrobras está contratando

As novas oportunidades de Manutenção da Ocyan com a Petrobras abriram mais de 100 vagas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A Ocyan é reconhecida como uma empresa que busca por atitudes sustentáveis para prover soluções aos setores de gás e petróleo do Brasil e também no exterior.

A companhia afirmou que os cadastros estão abertos para atuar em cargos de Manutenção Onshore e Offshore.

As vagas disponíveis para trabalha com Manutenção Onshore em São Paulo são:

Coordenador de Planejamento;

Coordenador de Qualidade e Confiabilidade;

Desenhista Projetista;

Engenheiro de Qualidade;

Engenheiro de Confiabilidade;

Inspetor de Preditiva;

Programador Equipamento Dinâmico;

Técnico de Documentação e Arquivamento;

Técnico de Materiais;

Técnico de Planejamento.

Já para atuar no setor de Manutenção Offshore, as oportunidades estão abertas no estado do Rio de Janeiro:

Ajudante de limpeza;

Almoxarife;

Coordenador de Manutenção;

Delineador;

Hidrojatista;

Mecânico de bomba;

Mecânico de turbo máquinas;

Pintor jatista;

Técnico de materiais;

Técnico de segurança.

Também há chances abertas para Manutenção Onshore no município de Macaé, Rio de Janeiro:

Ajudante de Materiais;

Coordenador de Oficina;

Motorista;

Mecânico de Válvulas;

Técnico de Elétrica.

Como se inscrever

Para conferir todas as oportunidades disponíveis na Petrobras e se inscrever em uma delas, acesse os seguintes links:

