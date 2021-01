Salah encerra jejum, Liverpool vence West Ham em Londres e cola nos líderes da Premier League

Jürgen Klopp está de volta à briga. Após ver rivais diretos no G4 tropeçarem, o time do Liverpool conseguiu vencer o West Ham em Londres e encostou novamente entre os líderes da Premier League. O triunfo foi comandado por Mohamed Salah, que deu fim ao jejum de gols e marcou duas vezes nos 3 a 1. Wijnaldum ainda marcou para os Reds, e Dawson descontou para os donos da casa.

Com o resultado, os Reds chegaram à terceira colocação na tabela, com 40 pontos em 21 jogos disputados, superando o Leicester. A equipe de Anfield tem agora quatro pontos a menos que o líder Manchester City, mas com os comandados de Pep Guardiola ainda com uma partida a menos a cumprir.

Já os Hammers estacionam nos 35 pontos, e freiam uma série de quatro vitórias em sequência no Campeonato Inglês, e ainda podem perder a quarta posição para o rival Tottenham, que entra em campo neste domingo contra o Brighton.

Reds param no ‘muro de Londres’

Mesmo jogando dentro de casa, David Moyes não abriu mão de uma formação sólida na defesa, e conseguiu segurar o ímpeto dos Reds, principalmente no começo do jogo. Com duas linhas de defesa ajustadas, os Hammers apostaram em saídas rápidas ao ataque, mas cederam a bola ao Liverpool.

Sem conseguir atravessar o muro de Londres, os Reds sucumbiram em grande parte da primeira etapa à defesa do West Ham, que ainda teve boa oportunidade de sair à frente no placar com Fornals.

Pouco inspirado, o Liverpool aceitou o empate, que parecia agradar também ao time do West Ham, mesmo dentro de casa.

Salah encerra jejum e resolve

Na volta para a etapa complementar, no entanto, o Liverpool voltou a campo com sua missão clara: superar a retranca rival.

Toda a pressão resultou em gol para os Reds aos 12 minutos, logo após a primeira mudança de Jurgen Klopp, que tirou Milner e mandou a campo o jovem Curtis Jones.

Ainda fresco na partida, Jones fez boa trama com Alexander-Arnold no ataque. O ala observou a passagem de Salah, que dominou, gingou na frente da defesa e bateu de curva, sem chances de defesa para Fabianski.

Precisando sair da defesa em busca do empate, o West Ham sentiu o gosto de seu próprio veneno: o contra-ataque. Após escanteio desperdiçado pelos Hammers viram Alexander-Arnold lançar Shaqiri em velocidade no campo de ataque.

Com um único tapa na bola, o suíço achou Salah sozinho. O atacante teve a calma necessária para dar dois toques: uma para dominar e outro para mandar para as redes.

Embalada, a equipe de Klopp ainda teve tempo de despertar lampejos dos melhores momentos com uma linha de passe intensa. De pé em pé no ataque, os Reds acharam Roberto Firmino no ataque. O brasileiro tabelou e achou Wijnaldum sozinho no meio da área, livre para escorar para o fundo das redes.

Os donos da casa ainda tiveram tempo de descontar em cobrança de escanteio com o zagueiro Dawson, que desviou para as redes após aparecer livre, decretando o placar final na partida.

E agora?

Após a rodada deste domingo, o West Ham voltará a campo na próxima quarta-feira (03), contra o Aston Villa, dentro do Villa Park. Já o Liverpool terá pela frente o duelo diante do Brighton, no mesmo dia, em Anfield. Os dois jogos serão válidos pela Premier League.

WEST HAM 1 X 3 LIVERPOOL

GOLS: Mohamed Salah (57′) e Georginio Wijnaldum (84′) para o Liverpool; Craig Dawson (87′) para o West Ham

WEST HAM: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna e Cresswell; Soucek e Rice; Bowen (Fredericks), Fornals (Yarmolenko) e Benrahma; Michail Antonio (Noble)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Nathaniel Phillips, Henderson e Robertson; Wijnaldum, Thiago, James Milner (Jones) e Shaqiri (Firmino); Origi (Oxlade-Chamberlain) e Mohamed Salah

– Partida entre West Ham e Liverpool teve apenas um chute certo no gol em todo o primeiro tempo;

– Salah marcou seu 15º gol nesta Premier League, os primeiros em 2021;

– Salah se tornou o quinto jogador africano a marcar 90 gols na Premier League, atrás apenas de Sadio Mané (91), Yakubu (95), Emmanuel Adebayor (97) e Didier Drogba (104)

– Salah é o primeiro jogador a marcar mais de 20 gols pelo Liverpool em quatro temporadas consecutivas desde que Ian Rush, que fez isso entre 19818/82 e 1986/87