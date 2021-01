Salário mínimo 2021 ganha novo aumento do governo; veja o valor

O novo valor do salário mínimo de R$ 1.100 para 2021 já está em vigor. O aumento é de 5,26% em comparação ao valor de 2020, de R$ 1.045. De acordo com informações da Economia, para realizar o aumento, foi considerado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de janeiro a novembro e a variação estimada do mercado financeiro para o índice em dezembro de 2020.

Quando assinou a medida, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o aumento seria de mais de 5% em relação ao valor de R$1.045 (valor do antigo salário).

“Assinarei ainda hoje MP que eleva o salário mínimo para R$ 1.100, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. É um aumento de 5,26% em relação ao valor atual (R$ 1.045). O valor de R$ 1.100 se refere ao salário mínimo nacional. O valor é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, e também para as aposentadorias e pensões”, anunciou o presidente em uma rede social.

Além disso, o novo valor proposto pelo presidente é maior do que o previsto pelo próprio governo no projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) enviado e aprovado pelo Congresso, de R$ 1.088, que leva em conta a projeção do Ministério da Economia para o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2020, de 4,11%.

Apresentada em 15 de abril, a proposta inicial previa o salário mínimo de R$ 1.079 no ano que vem. No entanto, com o aumento da inflação, o governo decidiu elevar o valor para R$ 1.088.

O novo salário mínimo 2021

De acordo com o Ministério da Economia, no dia 12 de janeiro, quando o INPC de dezembro será divulgado, o novo valor do salário mínimo poderá ser corrigido para assegurar a preservação do poder de compra definida pela Constituição.

Na virada de 2019, foi justamente isso o que aconteceu. Em 31 de dezembro, o salário mínimo de 2020 foi fixado em R$ 1.039. Em janeiro, quando foi divulgado o INPC de dezembro, o valor subiu R$6, indo, assim, para o salário mínimo que perdurou para todo o ano de 2020: R$1.045.

Essa é, nada menos que a terceira definição de valor para o salário mínimo de 2021. Em dezembro, no dia 15, o Governo Federal aumentou de R$ 1.067 para R$ 1.088 a estimativa para o salário mínimo. O valor constava de mensagem modificativa ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Na ocasião, o valor foi de R$ 21 a mais em relação à projeção de R$ 1.067 que constava da proposta do Orçamento Geral da União, enviada ao Congresso no fim de agosto de 2020.