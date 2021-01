Salgado acompanha primeiro treino do ano e promete pagar parte dos salários atrasados até o próximo jogo

O ano do Vasco começou neste sábado com o primeiro treinamento da equipe no CT do Almirante. A atividade foi marcada pela apresentação do novo treinador Vanderlei Luxemburgo, que retorna ao Gigante da Colina, além de Alexandre Pássaro (diretor executivo de futebol), Antônio Mello (coordenador da preparação física), Maurício Copertino (auxiliar) e Daniel Félix (preparador físico).



+Confira a tabela do Campeonato Carioca 2021

Além deles, acompanharam de perto a atividade e conversaram com o elenco, o presidente em exercício Alexandre Campello e o vice-presidente de futebol José Luís Moreira, juntos do mandatário eleito Jorge Salgado, que assume definitivamente o comando do Cruz-Maltino no meio de janeiro. Durante a conversa, Salgado prometeu pagar parte dos salários até o próximo jogo diante do Atlético-GO, na quinta-feira.

Ele afirmou ter viabilizado recursos para quitar parte dos ordenados e informou a torcida vascaína por meio de sua rede social. A nova diretoria pretende pagar o mês de outubro (CLT e imagem) e duas parcelas do acordo de repactuação de vencimentos no próximo dia 5. Esta informação foi inicialmente divulgada pelo portal “Globoesporte.com”.

Torcida Vascaína, agora a tarde participei da apresentação do diretor Alexandre Pássaro, treinador Vanderlei Luxemburgo e comissão técnica aos nossos jogadores. Esse momento marca o início de uma nova caminhada do Vasco. (+) pic.twitter.com/ko9J3Jb1zG — Jorge Salgado (@jorgesalgadovg) January 2, 2021

Anunciei que foram viabilizados recursos para o pagamento de parte dos salários atrasados antes do próximo jogo. Vi brilho nos olhos e vontade de vencer. Saudações Vascaínas. #CanoDay — Jorge Salgado (@jorgesalgadovg) January 2, 2021

O treinamento também foi marcado pelas comemorações do aniversário do argentino Germán Cano, que completa 33 anos neste sábado, e foi muito festejado nas redes sociais. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a campo diante do Atlético Goianiense, dia 7, às 21h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Confira a mensagem de Jorge Salgado à torcida do Vasco nas redes sociais



“Torcida Vascaína, agora a tarde participei da apresentação do diretor Alexandre Pássaro, treinador Vanderlei Luxemburgo e comissão técnica aos nossos jogadores. Esse momento marca o início de uma nova caminhada do Vasco.

Em nome dos vascaínos disse o que esperamos deles: garra, coragem, luta e dedicação total à missão de manter o Vasco na Série A. Também falei que estamos firmes e unidos ao lado deles nessa travessia.

Anunciei que foram viabilizados recursos para o pagamento de parte dos salários atrasados antes do próximo jogo. Vi brilho nos olhos e vontade de vencer. Saudações Vascaínas. #CanoDay”