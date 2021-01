Sampaio Corrêa vence Paraná e mantém vivo sonho do acesso à Série A

O Sampaio Corrêa segue sonhando com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Pela 35ª rodada da Série B, a equipe maranhense venceu o Paraná por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Castelão, em São Luís. Com o resultado, a Bolívia Querida encerrou a sequência negativa de oito jogos sem vitória.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, o atacante Jackson abriu o placar para os donos da casa. Já na segunda etapa, o meia Marcinho aproveitou a falha da defesa adversária e ampliou com um belo gol de cobertura, aos 18 minutos. Pouco depois Bruno Lopes diminuiu para o time visitante e deu números finais ao duelo.

Com o triunfo, o Sampaio Corrêa vai dormir na sétima colocação da Série B, com 48 pontos, quatro a menos que o CSA, primeiro clube dentro do G4. A equipe alagoana, no entanto, enfrenta o Avaí neste sábado. Já o Paraná segue na zona de rebaixamento. Com 36 pontos, o time de Curitiba está na 18ª posição.