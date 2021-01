Sampaoli valoriza empate e protagonismo do Galo: “Extremamente superior”

O Atlético-MG entrou em campo contra o Bragantino, nesta segunda-feira, e ficou no empate por 2 a 2 – com um gol nos acréscimos. Apesar do resultado ruim na luta pelo título, Jorge Sampaoli valorizou a atuação da equipe fora de casa.

“Hoje ficou muito perto do que eu busco. A atitude de protagonismo do time foi o mesmo do início ao fim da partida. Claro que há correções a serem feitas, mas hoje o time foi extremamente superior como visitante contra um rival que, sem dúvidas, era muito perigoso para nós. Eu valorizo isso. É um crescimento em relação aos jogos anteriores”, disse o argentino.

Não apenas a atitude do próprio time, o comandante também ressaltou a dificuldade do adversário e do ambiente de jogo.

“Hoje o time tinha um gramado muito difícil, com um rival que jogou muito bem contra Palmeiras e São Paulo aqui. E o Atlético dominou o jogo buscando a partida durante os 90 minutos. O rival se encontrou com dois gols em momentos inesperados, mas o nosso time buscou de todos os lados a possibilidade de empatar ou de ganhar”, concluiu.

O Galo volta a campo no próximo domingo e recebe o Atlético-GO, às 18h15, no Mineirão.