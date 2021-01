Samsung anuncia novo Galaxy Chromebook 2 com tela QLED

Nesta quinta-feira (7), a Samsung apresentou ao mundo seu novo Galaxy Chromebook 2. O dispositivo retém as principais qualidades de seu predecessor, aperfeiçoando a já conhecida experiência premium com sua tela QLED, novidade na categoria. Bem recebido pela crítica especializada, o novo aparelho da gigante sul-coreana reforça sua presença no mercado de Chromebooks, onde atua desde 2011.

Com sua configuração voltada para a portabilidade, o Galaxy Chromebook 2 conta com duas opções de processadores, ambas da Intel, sendo elas o Core i3-10110U de Décima Geração ou o Celeron 5205U, mais modesto, com até 8 GB de memória RAM. É possível escolher entre as opções de 64 GB e 128 GB para seu armazenamento, expansíveis por meio de cartões de memória microSD.

Contudo, o destaque do novo Galaxy Chromebook 2 fica para sua tela de 13,3″ FHD, de 1920 × 1080 pixels, com tecnologia QLED e sensibilidade para toques. Essa nova adição permite que o aparelho ofereça uma apresentação visual de qualidade superior, ideal para o consumo de mídias de entretenimento — variando o nicho de vendas para além do foco corporativo. Na parte sonora, ele conta um sistema de duplo de alto-falantes Smart AMP, com 5W e potência 178% superior aos amplificadores comuns.

Design do novo Galaxy Chromebook 2 na cor ‘Fiesta Red’. (Fonte: Samsung via Sammobile / Reprodução)Fonte: Sammobile, Samsung

Para seu sistema operacional, o Galaxy Chromebook 2 integra o Chrome OS, da Google, e o ecossistema Galaxy, já conhecido pelos usuários da Samsung. A união entre eles é feita com maestria, sendo possível conectar outros dispositivos Galaxy com apenas alguns cliques — ou toques —, sem dificuldades. A presença do Google Assistente, já integrado ao sistema, é a ‘cereja do bolo’ e completa a gama de funções com a possibilidade de buscas e comandos utilizando apenas a voz.

Com apenas 13,9 mm de espessura, o novo Galaxy Chromebook 2 estará disponível nas cores ‘Fiesta Red‘ e ‘Mercury Gray‘ e ainda não possui preço ou data de lançamento confirmados pela Samsung.