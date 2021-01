Samsung Galaxy Buds Pro é lançado e promete cancelar 99% de ruído

Junto da nova família de smartphones Galaxy S21, a Samsung anunciou, nesta quinta-feira (14), a quarta geração dos fones de ouvido sem fio Galaxy Buds. A bola da vez é o Galaxy Buds Pro, e nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo mais de perto com todas as medidas de segurança necessárias.

Com certificação IPX7 de resistência à água (1 metro de água por 30 minutos),a caixinha do fone true wireless tem design inspirado no de seu antecessor direto, o Buds Live. Apesar de a case ter aquele formato que lembra uma caixa de joia, os fones em si voltaram uma casa: deixaram o “feijão” de lado e retomaram um formato mais parecido com o dos Buds anteriores.

Essa informação nos leva para a principal diferença entre Buds Live e Pro: enquanto o primeiro modelo com cancelamento de ruído lançado pela Samsung era aberto e ficava apenas apoiado na orelha, o Pro usa o canal auditivo para se fixar, trazendo mais esse ponto positivo de vedamento físico para melhorar o cancelamento de ruído. O encaixe in ear realmente dá maior sensação de segurança dos fones na orelha.

O Galaxy Buds Pro tem dois alto-falantes em cada módulo, um tweeter de 6.5 mm para os agudos e um woofer de 11 mm para graves e médios. Além disso, conta com três microfones: um interno para captura da voz por dentro do canal auditivo e dois externos, sendo que um deles tem RSR para suprimir o ruído de fundo do ambiente.

O cancelamento de ruído promete bloquear 99% do barulho externo e tem função ajustável que entende o som ambiente e diminui a música quando você está conversando com alguém, por exemplo. Além disso, conforme rumores já indicavam, o Galaxy Buds Pro tem áudio 360, que permite uma experiência mais imersiva com a sensação de que o som está vindo de todas as direções.

Galaxy Buds Pro. (Foto: Samsung)

O resumo da ópera é que os grandes diferenciais da versão Pro do fone da Samsung são a inteligência artificial aplicada ao cancelamento de ruído, mais alto-falantes para melhorar a qualidade do som e design mais confortável.

A promessa de autonomia da bateria é de até 18 horas na case, sendo 5 horas contínuas de música. Até o fechamento deste texto, a Samsung não havia anunciado o preço do Galaxy Buds Pro, mas sabemos que em breve ele deve chegar ao Brasil.

Nos EUA, entretanto, o produto começa a ser vendido amanhã (15) por US$ 199, o equivalente a R$ 1.040 na cotação de hoje, desconsiderando impostos.

Galaxy Buds Pro. (Foto: Samsung)