Samuel ganha chance entre os profissionais do Fluminense

O Fluminense iniciou sua preparação para a partida de domingo, contra o Goiás, no Nilton Santos. Os tricolores ainda sonha com uma vaga na próxima Libertadores.

Para esta partida, o técnico Marcão chamou o jovem Samuel, destaque das categorias de base. O atacante ganhou uma chance de trabalhar com os profissionais, pois Fellipe Cardoso está isolado após testar positivo para covid-19.

Samuel vinha treinando com as equipes sub-20 e sub-23 do Fluminense. O jogador comemorou a chance e chegou a postar uma foto nas redes sociais de sua chegada no CT para o treino desta terça-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samuel Da Granada 💣🇬🇩 (@samuel_s9)

Além de Samuel, Marcão ainda conta com Fred e John Kennedy para o setor. O experiente atacante volta de suspensão, mas pode perder a vaga para a promessa.

O Fluminense está na sétima posição, ainda fora da zona de classificação para a Libertadores.