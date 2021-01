Samuel L. Jackson usa máscara dos Vingadores para tomar vacina da Covid-19 · .

O astro Samuel L. Jackson usou as redes sociais para registrar a sua experiência ao tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Aos 72 anos, o ator compareceu ao The Forum, arena multiuso localizada em Inglewood, na Califórnia, usando uma máscara dos Vingadores para participar da vacinação.

“No The Forum para receber a primeira espetada”, escreveu Jackson em uma publicação no Instagram. Integrante do grupo de risco do coronavírus, o ator incentivou outras pessoas a também se vacinarem para acabar com a pandemia.

Com bom humor, o intérprete de Nick Fury do Universo Marvel incluiu na publicação as hasgtags “olha lá o mundo prestes a voltar ao normal” e “vá tomar a sua que já tomei a minha”.

Jackson também registrou a estrutura organizada pelas autoridades para realizarem a vacinação da população local. Uma das fotos mostra a utilização de cones para organizar o espaço dos carros.

Recentemente, Arnold Schwarzenegger também fez questão de registrar sua vacinação para influenciar que outras pessoas também participem da campanha.

Veja abaixo a publicação de Samuel L. Jackson com a máscara dos Vingadores: