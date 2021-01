Samuel tira carta na manga para destruir Dionísio; saiba qual é · .

Com o pescoço a prêmio, Samuel (Juca de Oliveira) vai correr contra o tempo para não ser assassinado por Dionísio (Sérgio Mamberti) nesta semana em Flor do Caribe. O pai de Ester (Grazi Massafera), no entanto, já tem uma carta na manga. Trata-se de Manolo (Elias Gleizer), um dos sobreviventes do Holocausto e filho da cigana Safira (Suzana Pires) na novela das seis.

O marido de Lindaura (Angela Vieira) escapará de dois atentados encomendados pelo avô de Alberto (Igor Rickli) no folhetim de Walther Negrão. Com a ajuda de Cassiano (Henri Castelli), ele virará o jogo e preparará uma arapuca para Arruda (Jonas Mello) –o líder do grupo de neonazistas contratados por Hélio (Raphael Vianna) para o serviço sujo.

“E no final de tudo, depois de toda essa correria, o agente Lira [Tico Cardoso] levou ele preso, mas os comparsas fugiram”, comentará o piloto de avião. “Mas se ele foi preso, não vai assumir a culpa sozinho. Arruda vai delatar seu Dionísio como mandante”, apostará a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo)

Samuel, no entanto, revelará que não tem motivos para comemorar nas cenas que serão exibidas no próximo sábado (9). “Eu não acredito nisso. Ele com certeza vai contar com a ajuda do velho para contratar um bom advogado ou coisa do tipo”, reclamará o holandês.

Ele também afirmará que a família ainda corre um sério risco com o antagonista vivido por Sérgio Mamberti livre e solto pelas ruas de Vila dos Ventos. “Eu não posso nem quero viver assim com medo. A única forma de eu resolver isso é provar que Dionísio e o carrasco nazista Klaus Wagner são a mesma pessoa”, disparará o artífice.

“Se pelo menos a gente conseguisse uma testemunha para comprovar isso”, lamentará Ester, que acenderá uma fagulha de esperança no pai. “É isso. O meu amigo Manolo vai nos dizer a verdade. Ele era um pouco mais velho do que eu naquela época, então deve se lembrar do que aconteceu. A mãe dele e os meus pais foram mortos no mesmo campo de extermínio”, dirá o judeu.

O ourives interpretado por Juca de Oliveira contará que ele e o amigo viviam juntos pelas ruas de Amsterdã durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Eles também embarcaram na mesma época para o Brasil, mas o colega nunca se fixou em alguma cidade.

“Ele nasceu em uma família de ciganos. Sempre foi ligado à sua origem e aos hábitos de seu povo. Se estiver vivo, eu tenho certeza que ele continua mudando dali para cá, daqui para cá com o seu acampamento. Mas nós vamos encontrá-lo”, afirmará o avô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Resumo da semana

Segunda, 4/1 (Capítulo 109)

Taís aconselha Amaralina a ter responsabilidade ao conduzir os turistas. Cassiano e Duque contratam Alaor e alguns salineiros para explorar a mina. Ester e Lindaura dão por falta de Samuel e vão à sua procura.

Lindaura avisa a Ester que Samuel foi sequestrado. Arruda prende Samuel em um compartimento de serviço de um navio e rompe o cano de água, que começa a tomar conta do local. Isabel consegue rastrear o celular de Samuel.

Terça, 5/1 (Capítulo 110)

A polícia chega ao porto, mas Arruda e os capangas conseguem fugir. Cassiano e os tenentes conseguem libertar Samuel. Isabel avisa a Ester e Lindaura que Samuel foi levado para o hospital. Arruda avisa a Hélio que Samuel morreu e exige o pagamento pelo serviço.

Dionísio dá a vice-presidência da empresa para Hélio e informa que a sala de Alberto passará a ser dele. Natália e Juliano combinam os preparativos para o casamento. Isabel pede a Mantovani sua transferência para outra cidade. Alberto fica surpreso ao ouvir Hélio avisar às secretárias que foi nomeado vice-presidente da empresa.

Quarta, 6/1 (Capítulo 111)

Hélio expulsa Alberto de sua sala e manda Yvete providenciar uma comemoração para celebrar sua nova conquista. Alberto avisa a Guiomar que interditará Dionísio, alegando insanidade do avô. Cassiano diz a Ester que Samuel não estará seguro no hospital.

Maria Adília se disfarça para conhecer Ariana. Quirino aceita celebrar o casamento de Juliano e Natália. Cassiano sugere que todos finjam acreditar que Samuel sofreu um assalto, para que possam pegar o verdadeiro culpado. Arruda se veste de médico, e se dirige ao quarto de Samuel.

Quinta, 7/1 (Capítulo 112)

Carol tenta convencer Taís a ser modelo da coleção de roupas de Lino. Chico fica emocionado ao ver Maria Adília. Alberto diz a Eric que Dionísio precisa ser interditado. Alberto visita Samuel no hospital. Doralice liga para Quirino e avisa que está em um convento.

Dionísio comparece à celebração de Hélio pelo cargo de vice-presidente da empresa. Mila desmente Hélio, afirma que não aprova suas atitudes e que não aceita se casar com ele. Arruda invade o quarto de Samuel.

Sexta, 8/1 (Capítulo 113)

Arruda tenta acabar com a vida de Samuel, mas é surpreendido por Cassiano e preso pelo agente Lira. Juliano observa Hélio indo em direção ao carro dos capangas. Alberto finge para Dionísio que aceitou a promoção de Hélio. Maria Adília diz a Candinho que um dia ele ficará sabendo quem é seu pai.

Alberto manda Eric interditar Dionísio. Carol avisa a Lino que as roupas criadas por ele serão comercializadas. Hélio diz a Dionísio que Arruda conseguiu terminar o serviço de Samuel. Mila aceita namorar Ciro. Dionísio fica surpreso ao ver Samuel vivo. Dionísio liga para Hélio e pede que ele redija sua carta de demissão.

Sábado, 9/1 (Capítulo 114)

Samuel diz a Ester e Cassiano que seu amigo Manolo pode desmascarar Dionísio. Candinho chora por ter sido destratado por Dionísio. Hélio implora para não ser demitido, e Dionísio lhe dá uma semana para devolver o dinheiro pago aos capangas.

Alberto fica radiante ao saber que Hélio foi dispensado do Grupo Albuquerque. Maria Adília se apavora com o sumiço de Candinho. Amadeu declara seu amor por Isabel. Dionísio não acredita quando Maria Adília aparece em sua casa.

Os capítulos de Flor do Caribe são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.