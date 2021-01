Santa Casa contrata profissionais de saúde imediatamente

A Santa Casa contrata profissionais de saúde para o primeiro mês de 2021. O hospital abriu processo seletivo e precisa contratar mais colaboradores para atuar no ramo de saúde. Os candidatos que forem aprovados no processo deverão exercer a função rapidamente.

Santa Casa contrata

O hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro abriu um processo seletivo e está contratando profissionais a partir desta quinta-feira (7).

Estão sendo ofertadas 17 novas vagas de emprego na área de saúde. Entre elas estão:

Técnico de Enfermagem – 10 vagas;

Enfermeiro – 3 vagas;

Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Coordenador de Compras – 1 vaga;

Enfermeiro do Trabalho – 1 vaga.

O hospital Santa Casa contrata também, 1 profissional da área de Analista de Sistemas.

Como se candidatar

Os interessados podem enviar seu currículo virtualmente no site da própria instituição http://santacasacachoeiro.org.br/.

Portanto, os candidatos podem carregar o seu currículo, diretamente, do computador/celular ou formular um novo através do endereço eletrônico. Desta forma, eles irão analisar seu perfil e ver se é compatível com a vaga que você deseja.

Além dessa opção, os candidatos também podem anexar o currículo no seguinte e-mail: [email protected].

Segundo a gerente de Recursos Humanos do hospital, Eliane Conterini, as vagas de Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros desejam experiência na função. Porém, ela mesmo ressalta que a aptidão para o cargo será avaliada nos testes e nas entrevistas, no momento da contratação.

Para as outras oportunidades, é preciso ter uma formação específica e experiência para exercer o cargo.

