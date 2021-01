Santos abre 2 a 0, sofre virada no segundo tempo e perde para o Goiás na Vila

O Santos perdeu por 4 a 3 para o Goiás neste domingo, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols dos visitantes foram marcados por Rafael Moura (2), David Duarte e Fernandão. O Peixe fez com Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho.

O Peixe dominou o Esmeraldino no primeiro tempo. Em ritmo de treino, fez 2 a 0 com jogadas bem trabalhadas e foi para o vestiário com expectativa de uma goleada. Na etapa final, porém, tudo mudou.

O Goiás mexeu em peças e posicionamento, fez quatro gols o Alvinegro demorou muito a reagir. O tropeço do Santos teve o agravante da arbitragem: um pênalti num toque na mão de David Duarte não foi sinalizado. E o pênalti convertido por Fernandão teria sido cometido por Sandry fora da área. O Esmeraldino, em compensação, reclamou da penalidade máxima sofrida e convertida por Marinho.

Com a derrota, o Peixe fica na 10ª colocação, com 45 pontos. O Goiás foi para 18º, com 29 pontos, e segue na zona do rebaixamento. O Santos voltará a campo com reservas para enfrentar o Atlético-MG na terça-feira, no Mineirão. O Esmeraldino visitará o Fluminense no domingo, no Engenhão.

O Peixe roda o elenco antes da final da Libertadores da América contra o Palmeiras no próximo sábado, no Maracanã. E a última impressão deixada pelos titulares não foi nada positiva…

O JOGO

O Santos dominou o Goiás desde o primeiro minuto e não fez força para abrir 2 a 0 no placar no primeiro tempo. O Peixe poderia até ter feito mais gols nos 46 minutos iniciais.

Aos cinco minutos, Soteldo cruzou para Diego Pituca cabecear e Heron salvou quase na linha. Segundos depois, o Alvinegro trabalhou de pé em pé, Marinho quebrou a marcação com um passe de letra, Pituca cruzou e Lucas Braga completou. 1 a 0.

Aos 13, Marinho tocou para Soteldo obrigar Tadeu a fazer boa defesa. No minuto 24, Kaio Jorge acionou Lucas Braga e a bola chegou em Marinho, que perdeu na pequena área. Quando o placar marcava 33, Fernandão recuou errado e Marinho errou o passe para Soteldo.

No minuto 37, o Santos finalmente ampliou. E a jogada foi novamente bonita. Soteldo cruzou, Lucas Braga ajeitou de cabeça e o aniversariante Kaio Jorge estufou as redes. 2 a 0.

Que JOGADAÇA do Peixão no gol que abriu o placar na Vila Belmiro. #SANxGOI pic.twitter.com/q4C2LrSPIK — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 24, 2021

SEGUNDO TEMPO

O Santos ficou no vestiário. O Goiás voltou em outro ritmo e não demorou a empatar o jogo. Os visitantes marcaram com Rafael Moura e David Duarte, em cobranças de escanteio aos 9 e 14 minutos.

O Esmeraldino não parou de atacar e fez mais dois gols: Fernandão fez após pênalti duvidoso de Sandry, aos 30 minutos. Instantes depois, Rafael Moura superou Lucas Veríssimo e Luan Peres e encobriu John. Um golaço de cobertura na Vila Belmiro.

O Peixe demorou a esboçar reação e fez o terceiro com Marinho aos 41 minutos, em pênalti sofrido e convertido pelo camisa 11. Mas já era tarde. Vitória heroica do vice-lanterna.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 3 X 4 GOIÁS

Local: Vila Belmiro, Santos, SP

Data: 24 de janeiro de 2021, domingo

Hora: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: SANTOS: Luan Peres, Kaio Jorge e Guilherme Nunes. GOIÁS: Breno, Rafael Moura e Iago Mendonça

GOLS:

Santos: Lucas Braga e Kaio Jorge, aos 6 e 37 minutos do 1T; Marinho, aos 41 minutos do 2T;

Goiás: Rafael Moura e David Duarte, aos 9 e 14 minutos do 2T

SANTOS: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Bruno Marques); Sandry (Guilherme Nunes), Diego Pituca (Jean Mota) e Soteldo; Marinho, Lucas Braga (Lucas Lourenço) e Kaio Jorge

Técnico: Cuca

GOIÁS: Tadeu; Heron, David Duarte e Iago Mendonça; Breno (Taylon), Henrique Lordelo, Shaylon (Indio), Daniel Silva e Jefferson (Vinicius); Fernandão e Rafael Moura

Técnico: Glauber Ramos