Santos anuncia Christiane Lessa como técnica da equipe feminina

O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira Christiane Lessa como nova comandante das Sereias da Vila, equipe feminina do Peixe, para a temporada de 2021.

“Sou conhecida como Coach Lessa. Estou feliz demais com essa oportunidade em dirigir um dos clubes de maior história no futebol feminino brasileiro. Todo mundo conhece as Sereias da Vila lá fora e vamos em busca de recolocar esse nome no topo”, afirmou a nova treinadora alvinegra.

Sua carreira como treinadora iniciou-se em 2017, comandando a equipe sub-20 do Washington Spirit (NWSL). No ano seguinte, treinou o sub-20 do Shandong, da China, e foi auxiliar no Avaldness, da Noruega, na sequência.

HABEMUS TÉCNICA! ⚪⚫⁣ ⁣ As #SereiasDaVila já têm uma nova treinadora. Com quase 20 anos de experiência no futebol feminino fora do Brasil, Christiane Lessa assinou contrato na manhã desta segunda (25), na Vila Belmiro, e comandará o Santos FC em 2021! pic.twitter.com/XnDNDcRZaB — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 25, 2021

Já em 2019, Lessa treinou o Sky Blue e logo depois se tornou a 1ª mulher a ser auxiliar técnica de um time masculino de futebol na liga americana profissional, o Atlanta Soccer Club. Na última temporada, a treinadora retornou ao Brasil após quase 20 anos para comandar o Foz Cataratas no Brasileirão Feminino A2.

“Sou do Brasil, joguei em alguns clubes por aqui e acabei me mudando para os Estados Unidos em 2001, onde fiz minha carreira como jogadora e treinadora. Já estava com vontade de voltar para a minha terra natal há um tempo. Ano passado tive uma experiência curta no Foz, que acabou sendo interrompida pela pandemia. E agora tenho uma das maiores oportunidades da vida nesse gigante que é o Santos FC”, disse a treinadora.