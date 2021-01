Santos confirma que John e Wagner voltaram a testar positivo para covid-19

O Santos confirmou nesta segunda-feira que John e Wagner Leonardo voltaram a testar positivo para a covid-19, conforme a Gazeta Esportiva já havia adiantado.

Os exames foram realizados no último sábado, quando a dupla voltou de Buenos Aires, na Argentina, em voo sanitário.

Ambos os atletas têm sintomas leves e já foram submetidos a três provas, sendo duas na Argentina e uma no Brasil. Todas atestaram o contato com o novo coronavírus.

“Desde que retornaram da Argentina, onde receberam o primeiro resultado positivo, os dois estão cumprindo quarentena, isolados em suas casas. Os exames, inclusive, foram domiciliares, resguardando ambos, e o clube está garantindo toda a retaguarda médica”, informou o Alvinegro Praiano.

Dessa forma, o técnico Cuca não contará com seu goleiro titular e com um zagueiro reserva para o jogo de volta da semifinal da Libertadores, na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), diante do Boca Juniors, na Vila Belmiro. Assim, João Paulo continuará na meta santista. Na ida, houve um empate por 0 a 0 na Bombonera.

O elenco do Peixe fez o teste exigido pela Conmebol neste domingo. Os que venceram o São Paulo foram examinados na capital paulista e os demais, como Lucas Veríssimo, Felipe Jonatan e Marinho, passaram pela checagem na Baixada Santista.