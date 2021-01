Santos confirma testes positivos de Covid de John e Wagner Leonardo

O Santos confirmou na tarde desta segunda que os testes de Covid do goleiro John e do zagueiro Wagner Leonardo voltaram a dar positivo. Com isso, os dois estão fora da segunda semifinal da Copa Libertadores da América contra o Boca Juniors, quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro.

Desde que retornaram da Argentina, onde receberam o primeiro resultado positivo, os dois estão cumprindo quarentena, isolados em suas casas. Os exames, inclusive, foram domiciliares, resguardando ambos, e o clube está garantindo toda a retaguarda médica.

O Santos realizou os testes no seu elenco antes da sua viagem para Buenos Aires, seguindo as orientações para o jogo contra o Boca Juniors e todos deram negativos, sendo liberados para a partida. Na quarta à tarde (dia do jogo), foi realizada uma outra testagem para a saída do país. O resultado saiu na manhã de quinta, com John e Wagner Leonardo positivos.

O clube trabalhava com a possibilidade de um falso positivo, mas realizou novos exames para ter a garantia. O resultado da testagem geral do elenco ainda não foi divulgado.

O Santos pega o Boca Juniors nesta quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro e o Peixe precisa vencer para avançar para a final. O argentinos avançam com vitória ou empate com gols. Outro 0 a 0 leva a disputa para os pênaltis.