Santos ‘congela’ renovação com Cuca por Libertadores; dirigente confirma aval por Pituca no Mundial em caso de título

As atenções do Santos estão completamente voltadas para grande final da Conmebol Libertadores, que acontece neste sábado (30), contra o Palmeiras, no Maracanã. Nem mesmo os assuntos do mercado da bola têm passado pela forte blindagem feita pela diretoria ao departamento de futebol.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em entrevista exclusiva à ESPN Brasil, José Renato Quaresma, membro do comitê de futebol do clube, confirmou que as conversas sobre renovação de contrato com o técnico Cuca foram congeladas para que as atenções de todos estivessem voltadas integralmente para a final da Libertadores.

“A gente não está com o período pronto para isso. A gente espera que as coisas tenham um caminho muito bom para a renovação do Cuca. Mas nesse momento nós estamos tranquilos e focados nessa Libertadores. A partir disso nós teremos condição de conversar com mais tranquilidade, começar o planejamento do ano que já começou, mas nós vamos incluir o Cuca nisso”, disse Quaresma.

A mesma situação está aplicada ao caso de Yeferson Soteldo. O Santos conversa com o Huachipato, do Chile, pela negociação dos direitos econômicos do atacante. Isso só será retomado, no entanto, na próxima semana.

“A situação é que nós estamos concentrados para essa final. A gente vai resolver esse caso também. Nós temos todas as prerrogativas já adiantadas. Só estamos esperando o momento certo. Nessa hora estamos evitando toda a especulação que possa afeitar inclusive os jogadores”.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Todos estão conscientes do que tem que ser feito. E eles acompanham também o trabalho que estamos fazendo, como fizemos como o Lucas [Verissimo], Pituca, Luan Peres. É o processo de fazer antes de gerar uma expectativa muito grande. A gente quer fazer e mostrar feito”, afirmou.

Uma negociação que já está definida é a venda de Diego Pituca ao Kashima Antlers, do Japão. Mas segundo confirmou José Renato Quaresma, o volante poderá atuar no Mundial de Clubes da Fifa caso o Peixe consiga o título no Maracanã.

“Confirmado. Nós tivemos a liberação para o Pituca jogar no Catar”, concluiu.