Santos consegue liberação e terá Alison na final da Libertadores

O técnico Cuca e o torcedor santista receberam uma grande notícia nesta quinta-feira. A Conmebol aceitou o argumento jurídico utilizado pelo Santos para a liberação do volante Alison e o capitão do Peixe estará à disposição para a decisão da Libertadores. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.

O capitão do Peixe testou positivo no dia 15 de janeiro e voltou aos treinos na segunda-feira, depois de cumprir os 10 dias de quarentena. No entanto, a presença dele na partida ainda era incerta até essa decisão da Conmebol.

Alison cumpriu todos os protocolos da Conmebol, mas testou positivo no último teste de PCR. O Santos argumentou com a entidade que o volante não tem mais sintomas, nem chance de transmitir, sendo um falso positivo.

O volante deve ser titular do Santos na final contra o Palmeiras. Só não começa jogando se não tiver nas condições físicas ideias. A partida decisiva da Libertadores será nesta sábado, 17h, no Maracanã.