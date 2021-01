Santos de Pelé teve o dobro de títulos do Palmeiras da Academia, mas rival foi ‘pedra no sapato’ com direito a 7 a 1 e conquista em única final

Faltam quatro dias. Palmeiras e Santos fazem no próximo sábado (30), no Maracanã, o maior embate da história do confronto ao decidirem a Conmebol Libertadores de 2020. E em uma rivalidade que vem de muito longe, há um período marcante, o da ‘era Pelé’ contra o da chamada Academia.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Chamado de Clássico da Saudade, o duelo entre estes dois gigantes é recheado de grandes histórias, craques e uma rivalidade que acirrou-se justamente entre 1957 e 1974, anos do Rei do Futebol com a camisa 10 alvinegra.

Foi neste período que o Santos transformou-se em um dos maiores clubes do mundo e passou a, de certa forma, dominar o cenário nacional, com títulos e um time que marcou época, além de ser considerado uma das melhores equipes de toda a história do esporte.

Porém, até mesmo este ‘Santos de Pelé’ não era imbatível e teve alguns times no âmbito nacional como adversários duros. Um deles, o Palmeiras. No período citado, o clube paulista teve as chamadas Academias de Futebol.

Por conta do futebol coletivo e plástico, comandado durante alguns anos pelo craque Ademir da Guia, a equipe alviverde conseguiu bater de frente com o rival e também figurou entre os maiores campeões do Brasil.

Única final

Curiosamente, mesmo com os dois times quase sempre figurando em finais, foi em apenas uma oportunidade que ambos decidiram um título. No Campeonato Paulista de 1959, após dois empates, Palmeiras e Santos entraram em campo no dia 10 de janeiro de 1960, no Pacaembu, para decidir qual seria o campeão. Com uma vitória por 2 a 1, o Verdão levou a melhor no único embate valendo taça contra o time de Pelé.

De acordo com números levantados pelo site OGol, Palmeiras e Santos se enfrentaram 64 vezes entre 1957 e 1974. Apesar de ser uma ‘pedra no sapato’ do Alvinegro da Vila Belmiro, o time alviverde fica em desvantagem na contagem geral. São 20 vitórias, contra 15 empates e 29 vitórias santistas.

No período citado, o Santos conquistou nada mais nada menos do que 26 títulos oficiais contra apenas 12 do Palmeiras. Porém, além de dominar o cenário nacional, o Peixe se mostrou avassalador na América do Sul e no Mundo.

Além das inúmeras excursões, o time da Baixada Santista conquistou as Libertadores de 1962 e 1963 e, nos mesmos anos, não deu chances ao Benfica do craque Eusébio e também para o Milan, levando ainda os dois Mundiais de Clubes de maneira consecutiva.

Foi neste período que, no futebol brasileiro, o Santos foi praticamente imbatível. Na Taça Brasil, equivalente ao que o Campeonato Brasileiro é atualmente, o Alvinegro ergueu os troféus de maneira seguida entre 1961 e 1965.

O Palmeiras foi o campeão nas edições de 1960 e 1967, com Cruzeiro (1966) e Botafogo (1968), outros times que também tinham condições de em alguns momentos encararem de frente o Santos de Pelé, levando as demais edições da década. A primeira edição, ainda em 1959, teve o Peixe como vice-campeão e o Bahia, como o vencedor.

Regionalmente, o Santos teve os anos de 1960 como ‘década de ouro’ e dominou o Campeonato Paulista. Em dez anos (1960 a 1969), o Peixe foi campeão em oito edições. Apenas em 1963 e 1966 que o Alvinegro não ficou com as taças. E foi justamente nestas duas edições que os títulos foram conquistados pelo Palmeiras.

Embates épicos

Curiosamente, os placaras elásticos também fizeram parte do cotidiano do clássico no período. Em 1959, o Santos chegou a fazer 7 a 3 no Palmeiras, no Campeonato Paulista. Mas no Torneio Rio-São Paulo de 1965, o Verdão aplicou um acachapante 7 a 1 no rival.

Porém, foi em 1958 que os dois times fizeram talvez umas das partidas mais emocionantes de toda a história do futebol nacional.

Pelo extinto Rio-São Paulo, o Santos foi para o intervalo vencendo o clássico por 5 a 2, de virada.

No segundo tempo, em uma reação absurda, o Palmeiras conseguiu a virada em 6 a 5. Mas nos minutos finais, prevaleceu o talento de Pepe, um dos craques do time da Baixada Santista, que anotou dois gols e deu a vitória ao time praiano por 7 a 6.

Veja, abaixo, o raio-x de conquistas entre 1957 e 1974 de Palmeiras e Santos:

Campeonato Paulista – Santos 10 x 5 Palmeiras

Rio-São Paulo – Santos 4 x 1 Palmeiras

Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa e Campeonato Brasileiro – Santos 6 x 6 Palmeiras

Libertadores – Santos 2 x 0 Palmeiras

Mundial de Clubes – Santos 2 x 0 Palmeiras

Supercopa Sul-Americana – Santos 1 x 0 Palmeiras

Recopa mundial – Santos 1 x 0 Palmeiras