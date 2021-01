Santos define programação e terá três treinos antes de enfrentar o Palmeiras

O Santos definiu a programação de treinamentos antes de enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela final da Libertadores da América.

Os titulares encontrarão os reservas e a comissão técnica nesta quarta-feira, por volta de 12h, no Rio de Janeiro. Os principais jogadores ficaram treinando no CT Rei Pelé. Os suplentes perderam por 2 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão.

Na mesma quarta, às 17h, o Santos treinará no CT do Fluminense, assim como na quinta, às 15h30. Na sexta, o Peixe organizará uma coletiva de imprensa virtual, protocolo da Conmebol, para 15h15 e treinará no Maracanã às 15h45, na última atividade antes da decisão.

A finalíssima da Libertadores será disputada em jogo único. Qualquer empate levaria a busca pelo troféu da competição continental para os pênaltis.