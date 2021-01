Santos demite quatro membros trazidos por Rollo para o departamento jurídico

O Santos demitiu quatro membros do departamento jurídico nesta semana. Todos os profissionais foram trazidos pelo ex-presidente Orlando Rollo nos últimos meses.

O novo presidente Andrés Rueda evita o “facão”, mas o Comitê de Gestão tomou essa decisão em reunião na última segunda-feira por uma situação pontual.

Os profissionais tinham a confiança de Rollo e a atual diretoria do Peixe quer cancelar alguns contratos feito nessa gestão de transição após o impeachment de José Carlos Peres. Não faria sentido manter funcionários que participaram de acordos considerados “imperfeitos”.

Com essa reformulação, novos advogados devem chegar. Pedro Felipe, no clube desde 2018, assume a gestão do departamento jurídico de forma interina.