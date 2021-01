Santos encaminha nova forma de pagamento do Benfica por Lucas Veríssimo

O Santos de Andrés Rueda encaminhou um novo acordo com o Benfica (POR) por Lucas Veríssimo. O acerto inclui outra forma de pagamento e a permanência do zagueiro até o fim da participação do Peixe na Libertadores da América.

Depois de oferecer 6,5 milhões de euros (R$ 41 mi) em cinco parcelas anuais, o Benfica aceitou dividir o valor em três partes. E a primeira delas já em janeiro de 2021.

O combinado é de 2,5 milhões de euros (R$ 16 mi) agora, 2 milhões de euros (R$ 12,7 mi) em dezembro de 2021 e outros 2 milhões de euros (R$ 12,7 mi) em dezembro de 2022. O ex-presidente Orlando Rollo havia aceitado o pagamento em cinco anos. Rueda negociou para dois.

Veríssimo tem o salário acertado com o Benfica e faz força para atuar na Europa, mas ao mesmo tempo aceita enfrentar o Boca Juniors (ARG) nas semifinais nos dias 6 e 13 de janeiro. O contrato deve ser assinado até segunda-feira, data da viagem para Buenos Aires.

O Santos tem 85% dos direitos econômicos de Lucas Veríssimo. Dessa forma, o Peixe deve receber R$ 34,9 mi no total.