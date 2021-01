Santos encerra preparação e Cuca indica Lucas Braga titular

O Santos está pronto para o primeiro confronto da semifinal da Copa Libertadores da América. O elenco encerrou sua preparação nesta terça-feira, com treinamento no CT do San Lorenzo, já em Buenos Aires, e o técnico Cuca indicou que irá com Lucas Braga como titular.

A opção do treinador visa fortalecer a marcação pelos lados do campo, com Lucas Braga recompondo mais e ajudando Felipe Jonatan no momento defensivo. Com isso, Soteldo será deslocado mais uma vez para o meio-campo. Outra opção seria Sandry titular, com Soteldo no ataque e Lucas Braga no banco.

Para o duelo, Cuca recebeu uma grande notícia nessas últimas semanas e poderá contar com sua dupla de zaga titular. A permanência de Luan Peres foi anunciada ainda no final do ano passado. Já o acordo com o Benfica por Lucas Veríssimo foi acertado na última segunda e o defensor fica até o final da Libertadores.

Desta forma, o Peixe deve ir campo com a seguinte formação: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Sandry).

Santos e Boca Juniors começam a decidir a semifinal da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às 19h15, em La Bombonera. A volta será na Vila Belmiro, no próximo dia 13 de janeiro.