Santos estuda formas de reduzir custos de sede em São Paulo

O Santos estuda formas de reduzir os custos de sua sede em São Paulo, chamada de Business Center e localizada na Avenida Pacaembu.

Na visão da nova diretoria, o custo-benefício não é bom e há a expectativa de reduzir o aluguel em 50%, seja com o atual proprietário ou em novo estabelecimento.

O Peixe iniciou o processo para procurar outro local, mais barato e melhor localizado – próximo de metrôs, por exemplo. Os preços de imóveis comerciais diminuíram em função da pandemia do novo coronavírus.

A expectativa do Alvinegro é confirmar a redução, no próprio escritório ou com aluguel menor, em até dois meses.