Santos fará ofício à Conmebol para pedir áudio do VAR após pênalti não marcado em Marinho

O Santos enviará um ofício nesta quinta-feira à Conmebol para pedir o áudio da discussão dos árbitros do VAR na decisão de não marcar pênalti em Marinho no empate em 0 a 0 com o Boca Juniors nesta quarta-feira, em La Bombonera, pela ida das semifinais da Conmebol Libertadores.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Aos 29 minutos do segundo tempo, Marinho levou a melhor sobre Izquierdoz e foi tocado. A arbitragem de Roberto Tobar (CHI) não marcou pênalti e nem foi no vídeo rever o lance. De acordo com Carlos Simon, ex-árbitro e comentarista da Fox, a penalidade máxima foi clara.

Na visão da diretoria do Peixe, a penalidade máxima foi nítida e não há justificativa para o juiz não olhar de novo a jogada.