Santos, Fluminense Bahia procuraram Boselli, que tem acerto próximo com o Cerro Porteño, revela Nicola

Sem contrato desde 1º de janeiro, após encerrar seu vínculo no Corinthians, Mauro Boselli entrou no radar de três clubes brasileiros. Segundo informações apuradas por Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, e publicadas em seu blog no portal Yahoo, o argentino foi procurado pelo Santos.

Além do clube da Vila Belmiro, Bahia e Fluminense também procuraram informações sobre o jogador, que já completou oito partidas pelo Campeonato Brasileiro, e não poderia mais atuar por outra equipe no decorrer da competição nacional. O destino do centroavante, no entanto, deve ser o Paraguai.

Ainda de acordo com Nicola, o staff de Boselli tem conversas avançadas com o Cerro Porteño. O argentino seria um pedido do técnico Francisco Arce, ídolo do Palmeiras como jogador, atual treinador da equipe paraguaia. O técnico, inclusive, já teria boas referências do atacante recebidas de membros da comissão técnica do Corinthians.

Um dos pontos que pesaram para o Cerro levar vantagem na disputa para contratar Boselli foi o financeiro. Segundo apuração de Jorge Nicola, os paraguaios ofereceram salário na casa dos 80 mil dólares (cerca de R$ 420 mil) ao argentino, superior aos R$ 300 indicados pelos brasileiros.

Com seis gols em 22 jogos, Boselli terminou 2020 como artilheiro do Corinthians ao lado de Jô, mesmo o argentino não balançando as redes desde 26 de fevereiro.