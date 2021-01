Santos inova ao lançar primeiro clube de assinaturas do país

O Santos lançou o primeiro clube de assinaturas do país. A Santos Box divulgará a história do clube por meio de livros inéditos, além de produtos licenciados e outros brindes.

Serão 12 edições por ano. O mercado de clubes de assinatura movimenta anualmente R$ 1 milhão e cresce 12% ao ano há mais de uma década. E agora está no futebol brasileiro.

“Iremos contar histórias conhecidas e de domínio do torcedor santista, porém com um formato único, com uma visão nunca antes relatada e sob o ponto de vista de um autor que também tem uma relação emocional com o time. Será uma forma de aproximar cada vez mais a torcida do time, ao mesmo tempo

que gera uma receita nova incremental no faturamento do clube”, diz Flavio Steiner, presidente da ClubManage.

A Santos Box tem opções de planos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O torcedor receberá todo mês um livro inédito e exclusivo de grandes momentos do clube.

O primeiro kit conta a história do título paulista de 1935 e conta com uma caneca sobre a conquista, um marca páginas, um postcard comemorativo e um desenho para colorir. O plano mensal custa R$ 69,90.