Santos já conquistou oito títulos no estádio do Maracanã

Palco dos santistas nos anos 60, o Maracanã recebe a grande final da Taça Libertadores neste sábado, às 17 horas, e o Peixe pode conquistar seu nono título no estádio do Rio de Janeiro. Sem contar os clubes cariocas, o Peixe é o clube com mais títulos no maior palco do futebol brasileiro.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro

Dos oito títulos que o Peixe disputou no estádio, sete foram conquistados na Era Pelé, quando o Santos lotava o estádio em jogos pelas mais diversas competições. O clube conquistou no Maracanã títulos regionais, nacionais e até um Mundial de Clubes.

O último título do Santos no Maracanã foi o Rio-São Paulo de 97. Naquele ano, o Peixe empatou em 2 a 2 com o Flamengo, com gols de Anderson Lima e Juari, e ficou com a Taça.

O Peixe perdeu apenas uma decisão no Maracanã, diante do Flamengo, na final do Campeonato Brasileiro de 1983, em jogo que tem o maior público da história do Brasileirão (155.523 presentes).

No geral, o Santos disputou 162 jogos no Maracanã, com 53 vitórias, 34 empates e 75 derrotas. O time marcou

235 gols e sofreu 252. Os dados são do site acervo Santos FC.

Veja os títulos do Santos no Maracanã:

1962 – Taça Brasil

1963 – Mundial de Clubes

1963 – Torneio Rio-São Paulo

1964 – Taça Brasil

1964 – Torneio Rio-São Paulo

1965 – Taça Brasil

1968 – Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1ª Taça de Prata)

1997 – Torneio Rio/São Paulo