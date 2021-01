Santos jogará final com dois titulares já negociados; especialista explica como isso pode afetar atletas

Neste sábado, o Santos enfrenta o Palmeiras pela grande final da Conmebol Libertadores, no Maracanã.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na partida, o Peixe jogará com dois titulares já negociados com clubes do exterior: o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Diego Pituca.

O defensor foi vendido ao Benfica, de Portugal, por 6,5 milhões de euros (R$ 42,83 milhões), enquanto o meio-campista tem tudo acertado com o Kashima Antlers, do Japão.

Mas será que o fato de saber que está vendido a outro time afeta a parte mental de um jogador antes de uma grande partida, como a decisão da Libertadores?

Para entender melhor como funciona a cabeça dos atletas, a ESPN conversou com Varley Costa, professor da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), doutor em psicologia do esporte aplicada ao futebol e coordenador do UFMG Soccer Science Center.

play 3:47 Assista à grande final da CONMEBOL Libertadores neste sábado, AO VIVO, no FOX Sports, a partir de 17h00 (de Brasília)

Segundo o especialista, que trabalhou por três anos no Cruzeiro, o fato das negociações com Benfica e Kashima já estarem definidas, e não em curso, deve evitar que Veríssimo e Pituca percam o foco.

“Vejo que isso não afeta muito os atletas em si, no caso o Pituca e o Lucas Veríssimo, do ponto de vista da performance em campo. Explico: do ponto de vista emocional, são atletas que já estão há muito tempo no profissional. O Lucas tem 25 anos, o Pituca tem 28, e ambos estão no Santos há um bom tempo. O Lucas chegou em 2015, já tem quase sete anos de Santos, o Pituca foi contratado em 2017, está com quatro anos no clube, já num longo processo. E o que acontece do ponto de vista mental com esses atletas? Muitas das vezes, a negociação interfere mais na parte mental antes da conclusão do que depois dela, já que há muita incerteza”, afirmou.

“São atletas que rodaram por clubes menores antes de chegar ao Santos, então eles ficam ‘doidos’ por uma transferência internacional, e isso faz aumentar os níveis de ansiedade, estresse e perda de foco, tudo antes da assinatura dos contratos. Após a assinatura, quando a negociação já está concluída, e quando eles têm acesso às cláusulas do contrato, tudo melhora”, argumentou.

“No caso deles, as cláusulas são claras: eles devem se apresentar após a Libertadores. Isso dá uma tranquilidade grande ao atleta. No meu entendimento, como especialista e conhecedor do futebol há muitos anos, o que eles vão tentar é deixar um grande legado para o Santos, que é a conquista da Libertadores. É um título importante para os atletas também no aspecto pessoal, pois eles não o possuem no currículo, o que aumenta a motivação”, seguiu

“E, como a negociação com outro clube já está concluída, há a tendência deles buscarem um bônus nesse final de passagem pelo Santos, que é marcar o nome no clube com a conquista da Libertadores. Todo atleta sabe que isso gera também um possível reotnro futuro ao clube, no sentido do atleta ir para fora e, quando retornar ao Brasil, ser novamente contratado pela equipe”, acrescentou.

No entanto, Costa ressalta que, em alguns casos, a situação de entrar em campo já negociado pode causar também efeitos negativos, principalmente se houver temor no jogador em se lesionar.

“Do ponto de vista negativo, o que nós podemos teoricamente hipotetizar é que muitas das vezes que um atleta tem conhecimento de seu contrato, e esses atletas do Santos certamente têm essa informação, é que, às vezes, nesses contratos, existem cláusulas que dizem que se o jogador se lesionar gravemente ou venha a ter algum problema decorrente da atividade antes da apresentação ao novo clube, o contrato pode ser rescincido ou ter suas bases renegociadas. Por mais que um atleta profissional tenha muita consciência do que ele tem que fazer em campo, muitas vezes esse tipo de informação fica no subconsciente, e isso faz com que possma existir, ou não, algumas alterações nos processos de tomada de decisão desse jogador”, observou.

“A ciência não é capaz de explicar isso claramente, mas, se isso se tornar uma preocupação, o atleta pode ficar mais ansioso e mais temeroso em algumas situações que envolvam divididas, por exemplo. Isto porque o cérebro está avisando o tempo todo que existe uma cláusula no contrato e que, teoricamente, ele tem que se preservar”, disse.

“O que a gente sabe é que, muitas vezes, essas alterações emocionais ocorrem, sim, em atletas, em função desse tipo de informação. Por mais que ele seja um atleta profissional e acostumado a esse tipo de situação, isso pode causar, sim, alterações na parte física, técnica e tática do atleta”, complementou.

Ainda segundo o professor, as alterações causadas também podem ser analisadas como positivas.

“Cabe ressaltar, porém, que as alterações não são necessariamente negativas, podendo até ser positivas. O fato do contrato estar resolvido e a negociação feita muitas vezes dá ao atleta um sentimento de liberdade. Ele pensa: ‘Já está tudo certo, só tenho mais um jogo pelo Snatos e ainda posso contribuir e levar de bônus a Libertadores, que é algo que ainda não tenho na carreira’. Há também o pensamento que a conquista da Libertadores já o credenciaria e o colocaria numa situação boa no novo clube. Ou seja: essa alteração emocional pode se tornar um combustível um motor ainda maior para esses atletas procurarem entregar o máximo possível de sua performance e ajudar o Santos a ser campeão”, explicou.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Essa linha de raciocínio é importante e deve ser desenvolvida nesse ambiente. É o que mostram, por exemplo, situações de estresse, que dependem da percepção subjetiva da pessoa, se entende isso como fator negativo ou positivo. A experiência que eu tenho trabalhando com atletas de alto rendimento é que eles entendem isso como uma oportunidade positiva, e tendem a desempenhar um melhor trabalho. E tenho certeza que existem no Santos ótimos profissionais da área do coaching esportivo e da psicologia do esporte, que estão monitorando esses sinais juntamente com o Cuca e a comissão técnica. Eles vão tentar transmitir tranquilidade para que eles entrem em campo e entreguem sua melhor performance esportiva”, assegurou.

Por fim, Costa destaca que a fadiga mental causada pela pressão de uma final de Libertadores muitas vezes sequer permite que o atleta tenha tempo de pensar em “pormenores”.

“Quando um atleta entra em campo numa final, como num jogo decisivo de Libertadores, a exigência cognitiva para ele tomar as melhores decisões técnicas e táticas, a exigência emocional e a exigência comportamental em cima dele é muito grande. Isso faz com que esses atletas não pensem em fatores como, por exemplo, uma possível rescisão de contrato ocasionada por uma lesão. Muitas vezes o cérebro, em função da exigência em cima dele, que é o que a gente chama de fadiga emocional do jogo, faz com que esse atleta nem pensa em fatores como negociações já concretizadas. E é até por isso que, certas vezes, alguns atletas se machucam nessa situação: porque o cérebro não os avisa sobre essa questão”, pontuou.

“Temos evidências científicas muito contundentes sobre isso. E, conversando com atletas que já viveram essa situação, principalmente nos meus três anos no time profissional do Cruzeiro, a gente tem isso com muita clareza, pois nos depoimentos deles raramente se lembravam desse tipo de situação. Num jogo de final de Libertadores, a demanda emocional, comportamental e cognitiva é muito grande sobre o atleta. Quando ele entra em campo, esquece todos os chamados ‘pormenores’ da vida pessoal, como contratos e etc. Por isso, ele acaba não percebendo essas questões ou o cérebro não ativa essas informações no que a gente chama de memória de médio e longo prazo”, finalizou.