Santos lança nova campanha publicitária: “Contrariando as estatísticas”

O Santos anunciou na manhã desta sexta-feira uma nova campanha publicitária chamada “Contrariando as estatísticas”. A ideia é simbolizar tanto a história do clube como essa recente trajetória da equipe na Libertadores, como falou o volante Alison no vestiário antes do jogo contra o Boca Juniors.

Narrado por um sócio rei, a campanha fala sobre como o santista não deixa de apoiar o clube mesmo nas situações mais adversas, como na pandemia para a covid-19.

“Entendemos que a melhor maneira do torcedor contribuir e fazer parte do dia a dia do clube é via programa Sócio Rei. A associação é o mais importante canal de contribuição do torcedor para com a instituição. E esse chamado se torna mais forte neste momento especial. Convidamos mais torcedores santistas a entrarem no Sócio Rei e ajudarem o clube nesta retomada”, afirma Andres Rueda, presidente do Peixe.

A campanha será veiculada em canais de televisão e nas redes sociais do Santos FC.