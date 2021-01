O Santos entrou na La Bombonera como gente grande nesta quarta-feira e garantiu o empate por 0 a 0 contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores. Após o jogo, Carlos Téves comentou o duelo e afirmou que o plantel argentino “está tranquilo porque o jogo está em aberto”.

“Foi uma partida travada, difícil. O Santos fez marcação individual, jogaram com cinco lá atrás e ficou difícil entrar no campo defensivo deles. Somente conseguimos quando roubamos a bola e saímos no contra-ataque. Fizeram um plano de jogo defensivo e não conseguimos superá-lo”, comentou o Apache sobre a partida de ida.

O atacante argentino ainda reforçou a postura do time brasileiro: “O Santos não chegou em nenhum momento, o confronto está aberto. O importante é que eles não fizeram gol. O Santos fez um jogo defensivo que não conseguimos romper”.

“Vamos tranquilos para o Brasil porque o confronto está aberto. Sabemos que eles vão ter que sair para o ataque, porque são locais, e nós podemos surpreender. Como eu disse, o confronto está aberto”, completou na saída do gramado.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro.