“Santos não pode deixar Brasileirão de lado”

Poupado na derrota por 2 a 0 contra o Fortaleza, Pará ficará à disposição do Santos diante do Goiás neste sábado, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito não esconde a ansiedade pela final da Libertadores da América contra o Palmeiras no próximo sábado, mas pede foco no Brasileirão em busca do G-6. O Peixe é o nono, com 45 pontos.

“Sabemos que o Brasileiro é um campeonato muito difícil. Estamos vindo de uma derrota diante do Fortaleza e temos um compromisso importante contra o Goiás, que vive uma situação complicada, mas é uma equipe forte. Precisamos fazer um grande jogo para retomar esse caminho das vitórias. É óbvio que não dá para esquecer da final do dia 30, mas Santos não pode deixar o Brasileirão de lado. Temos que encostar mais no G6 para buscar essa vaga na Libertadores do ano que vem”, disse Pará.

O ala lembrou da vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Goiás no primeiro tempo. Pará cruzou, a bola desviou e o Peixe fez o segundo gol. Na súmula, porém, o árbitro Marielson Alves Silva anotou gol contra de Jefferson Junio.

“É difícil eu chegar ali para fazer gols, né!? A primeira função do lateral é marcar e quando temos a oportunidade de ir para a frente é sempre buscando ajudar. Naquele dia tive essa chance após um belo passe do Kaio. Consegui infiltrar, mandei cruzado e bola entrou após o desvio, só que infelizmente o árbitro acabou dando gol contra. Mas vou exaltar a vitória, pois fizemos um grande logo lá, mesmo num campo pesado e com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Amanhã vamos buscar repetir a boa atuação para anotar mais três pontos no campeonato”, concluiu o camisa 4.