Santos não tem novos casos de covid antes do clássico contra o São Paulo

O Santos não tem novos casos de covid-19 antes do clássico contra o São Paulo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Havia preocupação após o resultado positivo de John e Wagner Leonardo na Argentina. A dupla voltou ao Brasil em voo sanitário e espera resultado da contraprova.

O Peixe poupará titulares no San-São, como publicou a Gazeta Esportiva. Veja a nota oficial do Alvinegro abaixo:

“Todos os atletas e membros da comissão técnica que realizaram exames de Covid-19 na última sexta-feira (8) testaram negativo para a doença.

Na manhã deste domingo (10), elenco e comissão técnica farão um novo teste de coronavírus no hotel, em São Paulo, válido para o duelo de volta contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro.

Os membros da delegação que não viajaram para São Paulo irão realizar o teste deste domingo no CT Rei Pelé.

O Santos FC segue realizando de um a dois exames de Covid-19 por semana, sempre seguindo todos os protocolos esportivos e médicos para as disputas do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores”.